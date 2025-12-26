Regele Charles face apel la reconciliere și unitate în mesajul său de Crăciun

În mesajul său din acest an, regele Marii Britanii a folosit povestea tradițională de Crăciun, călătoria sfintei familii și a magilor care l-au vizitat pe Iisus pentru a reflecta provocările cu care se confruntă societatea astăzi.

„În fiecare caz”, spune el, „ei au călătorit împreună cu alții și s-au bazat pe compania și bunătatea celorlalți. Prin provocări fizice și mentale, au găsit o forță interioară”, a spus monarhul britanic, potrivit Sky News.

Mesajul regelui, care vorbește despre ceea ce au în comun toate religiile, prezintă imagini din momentele cheie ale familiei regale de-a lungul acestui an, de la vizita monarhului în Italia și la Vatican, la comemorările Zilei Victoriei în Europa.

„Până în prezent, în vremuri de incertitudine, aceste moduri de viață sunt prețuite de toate marile religii și ne oferă o sursă profundă de speranță: reziliență în fața adversității; pace prin iertare; simplul fapt de a ne cunoaște vecinii și, arătându-ne respect reciproc, de a crea noi prietenii.”

Mesajul transmis de Charles este completat de imagini cu urmările recentului atac de la Bondi Beach din Australia, dar și cu vizita monarhului britanic la locul atacului de la sinagoga din Manchester, în timp ce vorbește despre curajul eroilor neașteptați.

Mesajul integral al Regelui Charles, cu ocazia Crăciunului

„Acum câteva săptămâni, Regina și cu mine am avut plăcerea să efectuăm o vizită de stat la Vatican, unde ne-am rugat împreună cu Papa Leo într-un moment istoric de unitate spirituală. Împreună, am sărbătorit tema jubileului, „Pelerinii speranței”. Pelerinajul este un cuvânt mai puțin folosit astăzi, dar are o semnificație specială pentru lumea noastră modernă, în special în perioada Crăciunului. Este vorba despre a merge înainte, spre viitor, dar și despre a ne întoarce în trecut pentru a ne aminti și a învăța din lecțiile sale.

Am făcut acest lucru în timpul verii, când am sărbătorit 80 de ani de la Ziua Victoriei în Europa și Ziua Victoriei asupra Japoniei. Cu trecerea anilor, tot mai puțini dintre noi își mai amintesc de sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Dar curajul și sacrificiul militarilor noștri, bărbați și femei, și modul în care comunitățile s-au unit în fața unei provocări atât de mari, transmit un mesaj atemporal pentru noi toți. Acestea sunt valorile care au modelat țara noastră și Commonwealth-ul.

Pe măsură ce auzim despre diviziuni, atât în țară, cât și în străinătate, acestea sunt valorile pe care nu trebuie să le pierdem niciodată din vedere. De exemplu, este imposibil să nu fim profund mișcați de vârsta celor căzuți la datorie, așa cum ne amintesc pietrele funerare din cimitirele noastre de război. Tinerii care au luptat și au contribuit la salvarea noastră de la înfrângere în ambele războaie mondiale aveau adesea doar 18, 19 sau 20 de ani.

Călătoria este o temă constantă în povestea Crăciunului. Sfânta Familie a călătorit la Betleem și a ajuns fără adăpost și fără un loc unde să se cazeze. Magii au făcut un pelerinaj din Orient pentru a se închina la leagănul lui Hristos, iar păstorii au călătorit de la câmp la oraș în căutarea lui Iisus, Mântuitorul lumii. În fiecare caz, ei au călătorit împreună cu alții și s-au bazat pe compania și bunătatea celorlalți. Prin provocări fizice și mentale, ei au găsit o forță interioară.

Până în ziua de azi, în vremuri de incertitudine, aceste moduri de viață sunt prețuite de toate marile religii și ne oferă o sursă profundă de speranță: reziliență în fața adversității, pace prin iertare, simplul fapt de a ne cunoaște vecinii și, arătându-ne respect reciproc, de a crea noi prietenii.

Într-adevăr, pe măsură ce lumea noastră pare să se învârtă din ce în ce mai repede, călătoria noastră se poate opri, pentru a ne liniști mintea – în cuvintele lui T.S. Eliot „În punctul nemișcat al lumii în mișcare” – și pentru a permite sufletelor noastre să se reînnoiască. În acest sens, cu marea diversitate a comunităților noastre, putem găsi puterea de a ne asigura că binele triumfă asupra răului.

Mi se pare că trebuie să prețuim valorile compasiunii și reconcilierii, așa cum a trăit și a murit Domnul nostru. Anul acesta, am auzit atât de multe exemple în acest sens, atât aici, cât și în străinătate. Aceste povești despre triumful curajului asupra adversității îmi dau speranță, de la venerabilii noștri veterani militari la lucrătorii umanitari altruiști din cele mai periculoase zone de conflict ale acestui secol; până la modul în care indivizii și comunitățile dau dovadă de curaj spontan, expunându-se instinctiv pericolului pentru a-i apăra pe ceilalți.

Când întâlnesc oameni de diferite confesiuni, găsesc extrem de încurajator să aud cât de multe avem în comun: o dorință comună de pace și un profund respect pentru toată viața. Dacă putem găsi timp în călătoria noastră prin viață să ne gândim la aceste virtuți, putem cu toții să facem viitorul mai plin de speranță.

Desigur, cel mai mare pelerinaj dintre toate este călătoria pe care o sărbătorim astăzi – povestea Celui care „a coborât pe Pământ din Cer”, „al cărui adăpost era o staulă” și care și-a împărtășit viața cu „cei săraci și umili”. A fost un pelerinaj cu un scop, vestit de îngeri, ca să fie pace pe Pământ. Rugăciunea pentru pace și reconciliere – pentru „a face altora ceea ce am vrea să ne facă ei nouă” – care a răsunat peste câmpurile din apropierea Betleemului acum mai bine de două mii de ani, încă mai răsună de acolo și în întreaga lume astăzi. Este o rugăciune pentru vremurile noastre și pentru comunitățile noastre, pe măsură ce ne continuăm călătoria prin viață.

Așadar, cu aceste cuvinte și din toată inima, vă urez tuturor un Crăciun cât mai liniștit și fericit”, a fost mesajul transmis de Regele Charles.

(sursa: Mediafax)