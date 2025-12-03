x close
Ministrul de Externe al Germaniei: Kremlinul caută noi pretexte pentru a nu negocia

de Redacția Jurnalul    |    03 Dec 2025   •   10:30
Sursa foto: Hepta/Johann Wadephul arată cu degetul spre Kremlin

Johann Wadephul, ministrul de Externe al Germaniei, acuză că Vladimir Putin refuză să poarte discuții pentru încetarea Războiului din Ucraina, relatează agenția de presă DPA.

În cadrul unei întâlniri desfășurate la Berlin, alături de omologul egiptean Badr Abdelatty, ministrul de Externe al Germaniei a declarat că Putin „caută mereu noi pretexte pentru a nu negocia”.

„De aceea încă am îndoieli dacă el este cu adevărat pregătit să discute despre pace”, a declarat Wadephul.

Cu o zi înainte, oficialul a purtat o lungă convorbire telefonică alături de Marco Rubio, Secretarul de Stat al SUA, în cadrul căreia ambele părți au căzut de acord că un armistițiu în Ucraina este un lucru necesar.

Wadephul a comentat și vizita la Moscova a emisarului american Steve Witkoff. Oficialul german a declarat că Rusia ar putea fi interesată să „reexamineze dacă există o posibilă soluție” în ceea ce privește războiul pe care l-a declanșat.

Ministrul ucrainean al Externelor, Andrii Sybiha, a precizat că ultimele declarații susținute de Vladimir Putin nu demonstrează niciun fel de deschidere spre încheierea Războiului din Ucraina. Oficialul ucrainean a îndemnat țările partenere să pună presiune pe Rusia pentru încheierea războiului.

(sursa: Mediafax)

