Peste 200 de soldați americani au fost răniți în războiul din Iran 

Rănirile au avut loc în contextul în care Iranul lansează valuri de rachete și drone de atac unidirecționale, ca răspuns la atacul extins al administrației Trump.

Numărul soldaților americani răniți sau răniți în timpul campaniei americano-israeliane împotriva Iranului depășește acum 200 în șapte țări, a declarat luni un purtător de cuvânt al armatei americane, oferind cea mai detaliată relatare de până acum despre modul în care personalul american a fost pus în pericol.

Unii răniți au fost raportați abia în ultimele zile, a spus el, pe măsură ce simptomele - în principal cele provenite de la traumatisme cranio-cerebrale - devin evidente. Comandamentul Central supraveghează operațiunile militare americane în Orientul Mijlociu.

Atacurile americane din ultimele zile s-au concentrat în principal pe distrugerea lansatoarelor de rachete și a instalațiilor de depozitare a dronelor iraniene, în încercarea de a limita capacitatea Iranului de a riposta, au declarat oficiali americani.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a dezvăluit, săptămâna trecută, că peste 140 de soldați americani au fost răniți în război, majoritatea revenind rapid la datorie. Opt au fost grav răniți, a declarat Parnell la momentul respectiv.

Hawkins a declarat luni că numărul soldaților grav răniți a crescut de atunci la 10, după ce oficialii militari au recaracterizat rănile a doi militari răniți în primele zile ale campaniei.

Șapte soldați americani au fost uciși în atacuri iraniene, iar șase au murit săptămâna trecută, după ce un avion de realimentare KC-135 s- a prăbușit în Irak, într-un accident pe care oficialii militari americani l-au definit ca fiind cel în care a fost implicat un alt avion.

Cel mai semnificativ atac asupra personalului american a avut loc pe 28 februarie la Port Shuaiba din Kuweit, unde o dronă de atac unidirecțional a lovit un centru de operațiuni tactice. Șase soldați americani au fost uciși. Un al șaptelea soldat a murit din cauza rănilor suferite într-un atac la baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită.

Generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme, a declarat vineri într-o conferință de presă cu reporterii că majoritatea rănilor suferite de americani au fost în urma atacurilor cu drone de atac unidirecționale. El a spus că „o grămadă” de răniți s-au întors la datorie și că rănile au avut loc „în Kuweit, Iordania, puțin pe flancul sudic, în diverse locuri”. Oficialii americani nu au detaliat unde se aflau celelalte țări la momentul respectiv.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a adăugat atunci că „aproape 90%, slavă Domnului” dintre cei răniți suferiseră „răni minore”.

Forțele americane au lovit peste 7.000 de ținte în Iran de la începutul operațiunii, a declarat Comandamentul Central într-o fișă informativă publicată luni. Israelul a lansat încă aproximativ 8.000, au declarat oficialii.

Printre țintele atacate se numără siturile de rachete antinavă ale Iranului, unitățile de producție de rachete balistice și drone, buncărele de arme și rachetele sol-aer, au declarat oficiali americani.

Amiralul Charles „Brad” Cooper, ofițerul superior al Comandamentului Central, a declarat într-un videoclip postat luni că forțele americane au lansat „o putere de foc copleșitoare” asupra Iranului timp de 16 zile. Statele Unite au superioritate aeriană asupra cerului iranian, a spus el, ceea ce înseamnă că piloții americani pot efectua misiuni fără interferențe semnificative.

„Atacurile SUA și ale partenerilor lor fac exact ceea ce sunt menite să facă: să îndeplinească obiective militare foarte clare pentru a elimina capacitatea Iranului de a proiecta puterea împotriva americanilor și împotriva vecinilor săi”, a declarat Cooper.

Căpitanul de marină Tim Hawkins, purtătorul de cuvânt principal al Comandamentului Central al SUA, a declarat că trupe americane au fost rănite în Bahrain, Irak, Israel, Iordania, Kuweit, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, în principal în primele zile ale conflictului. Peste 180 dintre ele s-au întors la datorie, a spus el.

