Viața bate filmul: General american, acuzat că a uitat hărți secrete într-un tren și a băut până a căzut

de Redacția Jurnalul    |    17 Mar 2026   •   10:27
Sursa foto: X-@PrzemekShura/Generalul american Antonio Aguto Jr. (stânga), în mijlocul unui scandal uriaș

Un general american este acuzat că a uitat hărți secrete într-un tren din Ucraina și că a băut alcool până a căzut în cap. Incidentele ar fi avut loc în anul 2024. O anchetă a Pentagonului ar fi scos la iveală numeroase nereguli grave.

Un general american este acuzat că a uitat hărți secrete într-un tren care circula între Ucraina și Polonia. Nexta susține că o anchetă a Pentagonului a scos la iveală grave erori de comportament ale generalului-maior Antonio Aguto Jr. în timpul călătoriei sale în Europa în 2024.

Conform anchetei, militarul a transportat hărți secrete pe care le-a uitat în tren, în drum spre Polonia. Documentele au fost pierdute mai mult de o zi și au fost căutate de numeroși diplomați. În cele din urmă, un angajat al companiei feroviare ucrainene a găsit hărțile și le-a predat americanilor. Ancheta a mai arătat că generalul a transportat documentele secrete într-un metrou, încălcând protocoalele de securitate.

De asemenea, Aguto este acuzat că la Kiev a suferit o comoție cerebrală după o masă de șase ore cu rachiu din Georgia.

Se pare că bărbatul a căzut o dată în camera sa și de două ori a doua zi. Martorii au spus că părea beat chiar și la întâlnirile cu oficiali militari ucraineni. Generalul a fost spitalizat și trimis la tratament în Germania.

(sursa: Mediafax)

