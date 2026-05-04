Ministrul francez de Interne a oprit cu elicopterul o adunare rave desfășurată pe un poligon militar

Ministrul francez de interne, Laurent Nuñez, s-a deplasat duminică în apropierea orașului său natal, unde încă de vineri și până duminică s-a desfășurat o petrecere gratuită, de amploare, pe un poligon de tragere al Armatei Franceze, potrivit Euronews.

Petrecerea gratuită era una de amploare, între 17.000 și 14.000 de pasionați de muzică tehno se aflau acolo. Ministrul Nuñez a survolat zona cu un elicopter al jandarmeriei naționale și a vizitat un punct medical.

Adunările rave sunt evenimente muzicale și sociale caracterizate prin muzică electronică de dans (tehno, house, drum and bass, trance), redate de DJ-uri pe tot parcursul nopții, la un volum foarte ridicat.

Totuși, alegerea locației în acest caz nu a fost întâmplătoare. Într-o declarație care imită un ordin prefectural publicat sâmbătă, organizatorii subliniază că ministrul provine din Bourges, capitala departamentului. Aceștia afirmă că doresc să ocupe simbolic poligonul de antrenament pentru a „sărbători bucuria și ajutorul reciproc”, într-un mesaj antimilitarist de protest față de politica represivă a statului legată de raveri.

Nuñeza condamnat „neglijența” participanților care „invadează” acest loc „fără să țină cont de viața care se desfășoară acolo sau de neplăcerile pe care le provoacă”. Acesta a precizat că cererile organizatorilor nu fac decât să întărească hotărârea guvernului de a lua măsuri mai dure împotriva acestui tip de eveniment, clasificându-l drept „sălbatic”.

„De acum înainte, organizarea unei petreceri rave va constitui o infracțiune penală pedepsită cu doi ani de închisoare și o amendă de 30.000 de euro”, a subliniat ministrul de Interne francez,, adăugând că se va introduce și infracțiunea de participare la astfel de evenimente.

Laurent Nuñez a anunțat, de asemenea, că guvernul va continua să promoveze proiectul de lege „Ripost”, aprobat de Consiliul de Miniștri la sfârșitul lunii martie, care prevede sancțiuni mai severe pentru petrecerile neautorizate.

În timp ce primii petrecăreți părăseau locul duminică după-amiază, ministrul a avertizat că toți cei care „părăsesc teknivalul vor fi amendați pentru două infracțiuni” – pentru încălcarea proprietății militare și pentru nerespectarea ordinului prefectului.

Autoritățile, luate inițial prin surprindere, au desfășurat rapid o operațiune de securitate de amploare. Peste 600 de jandarmi rămân desfășurați în jurul teknivalului.

Conform unui raport provizoriu publicat de ministru, 33 de persoane au fost îngrijite de serviciile de urgență, dintre care 12 au fost transportate la spital, „parțial din cauza consumului de droguri”.

Încă de la început, forțele de securitate au avertizat asupra riscurilor „pirotehnice” legate de posibila prezență a muniției neexplodate pe acest poligon de tragere, care a fost utilizat până de curând pentru testarea sistemului de artilerie Caesar.

Prefectura a raportat sâmbătă că un prim obuz a fost găsit lângă un drum local, la marginea sitului. O a doua muniție, descoperită între timp, este în prezent „în curs de gestionare”, a declarat Laurent Nuñez.

May 3, 2026

(sursa: Mediafax)