Ministrul israelian al Apărării afirmă că armata „va executa” noile ordine privind Gaza

Potrivit presei israeliene citată de AFP, premierul Benjamin Netanyahu urmează să conducă joi o reuniune crucială a cabinetului de securitate pentru a decide asupra unei noi faze a conflictului, posibil marcată de ocuparea totală a Fâșiei Gaza — scenariu care suscită rezerve majore în conducerea militară.

Șeful Statului Major, generalul Eyal Zamir, a avertizat că o astfel de decizie ar putea duce la moartea ostaticilor israelieni încă deținuți în Gaza și s-a opus ideii de a recuceri complet teritoriul palestinian. „Este dreptul și datoria șefului Statului Major să-și exprime poziția în forumurile relevante”, a replicat Katz, adăugând că, odată luate deciziile, ele trebuie puse în aplicare de armată.

Între timp, presiunea internațională și internă asupra guvernului israelian crește, în contextul în care peste două milioane de palestinieni trăiesc în condiții dezastruoase, cu o foamete generalizată iminentă, potrivit ONU.

O tragedie recentă a amplificat tensiunile: 20 de persoane au murit miercuri într-o busculadă provocată de răsturnarea unui camion cu ajutoare alimentare în Gaza. În paralel, organizațiile umanitare au acuzat Israelul că impune restricții abuzive privind activitatea lor, iar ONU a cerut abrogarea unei reglementări care obligă ONG-urile să furnizeze informații personale despre angajații palestinieni.

Opoziția internă față de o eventuală ocupare a Gazei se face tot mai auzită. Liderul opoziției, Yair Lapid, a calificat o astfel de acțiune drept o „idee foarte proastă” din punct de vedere operațional, moral și economic.

În urma presiunii publice, generată și de recentele videoclipuri difuzate de Hamas cu ostatici israelieni slăbiți și traumatizați, armata a extins operațiunile în sudul teritoriului și a îndemnat locuitorii din zonele Khan Younès și Al-Zaytoun să evacueze. Conform armatei, mai multe celule „teroriste” au fost neutralizate în ultimele 24 de ore.

După aproape doi ani de război, doar 1,5% din terenurile agricole din Gaza mai pot fi utilizate, arată date recente ale FAO. În pofida unei relaxări parțiale a blocadei umanitare în luna mai, ONU consideră ajutorul permis insuficient.

