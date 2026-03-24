Scandal diplomatic în UE: Ungaria admite dialog direct cu Rusia în timpul reuniunilor

Ministrul ungar de Externe recunoaște contactele cu Rusia în timpul reuniunilor UE

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjártó, admite că a discutat în mod regulat cu omologul său rus, Serghei Lavrov, chiar în timpul reuniunilor Uniunii Europene. Declarațiile vin după dezvăluiri controversate și reacții îngrijorate de la Bruxelles.

Declarația a fost făcută în cadrul unui eveniment electoral desfășurat la Keszthely, în Ungaria, în contextul unor dezvăluiri recente apărute în presa internațională.

Potrivit Euronews, oficialul ungar a subliniat că dialogul cu state din afara Uniunii Europene este o componentă esențială a diplomației moderne. Acesta a explicat că deciziile adoptate la nivel european, în special în domenii precum energia, industria auto și securitatea, au un impact direct asupra relațiilor externe ale Ungariei.

„Da, aceste chestiuni trebuie discutate cu partenerii noștri din afara Uniunii Europene. Discut nu numai cu ministrul rus de externe, ci și cu omologii noștri americani, turci, israelieni, sârbi și alții, înainte și după reuniunile Consiliului Uniunii Europene”, a declarat Szijjártó, potrivit sursei citate.

Anterior, autoritățile de la Budapesta au respins acuzațiile privind aceste contacte, catalogând informațiile drept „știri false”.

Situația a fost readusă în atenția publicului după ce The Washington Post a relatat că ministrul ungar ar fi menținut o comunicare constantă cu Serghei Lavrov în timpul reuniunilor de la Bruxelles, inclusiv în pauzele acestora.

Reacțiile nu au întârziat să apară la nivel european. Comisia Europeană a solicitat clarificări oficiale din partea Ungariei, calificând informațiile drept „îngrijorătoare” și ridicând semne de întrebare privind coerența pozițiilor diplomatice în cadrul Uniunii.

Mediafax