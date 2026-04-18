Mișcare strategică: SUA trimit din nou portavionul Gerald R. Ford în Orientul Mijlociu

Portavionul opera anterior în estul Mediteranei iar acum a tranzitat Canalul Suez, împreună cu două distrugătoare, USS Mahan și USS Winston S. Churchill, și se află în Marea Roșie, a declarat un oficial, sub condiția anonimatului, relatează AP.

Incendiu major la bordul portavionului

Nava se întoarce în Marea Roșie după mai bine de o lună petrecută în Marea Mediterană, în urma unui incendiu major la o spălătorie, care a forțat nava să se întoarcă în port pentru reparații și a lăsat 600 de marinari fără locuri de dormit.

Acesta a doborât săptămâna aceasta recordul pentru cea mai lungă desfășurare de portavioane de la războiul din Vietnam.

Portavionul Gerald R. Ford se alătură USS Abraham Lincoln, aflat în Marea Arabiei. USS George HW Bush se îndreaptă, de asemenea, spre regiune și se află în prezent în largul coastei Africii de Sud, potrivit unui oficial al apărării.