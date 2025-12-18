A murit Peter Arnett, legendă a jurnalismului de război și laureat al Premiului Pulitzer

Peter Gregg Arnett s-a născut pe 13 noiembrie 1934 în Riverton, Noua Zeelandă. El și-a dedicat întreaga carieră relatării războaielor și crizelor mondiale. În 1966, a fost distins cu Premiul Pulitzer pentru jurnalism internațional, ca reporter al agenției Associated Press (AP) în timpul războiului din Vietnam.

De la câmpurile de orez din Asia de Sud-Est până la întinderile aride ale Irakului, Arnett și-a câștigat reputația de reporter curajos, capabil să transmită informații direct de la fața locului, chiar și în situații de pericol extrem.

Arnett a devenit cunoscut publicului larg în timpul Primului Război din Golf, în 1991. El a relatat pentru CNN, din Bagdad, în primele ore ale bombardamentelor. Imaginile și sunetele transmise în direct au oferit telespectatorilor o perspectivă rară și autentică asupra conflictului.

Această abordare directă, nefiltrată și deseori însoțită de zgomotul exploziilor, l-a impus ca una dintre cele mai recunoscute figuri ale jurnalismului televizat de război. De asemenea, a contribuit la creșterea notorietății CNN la nivel global.

Pe parcursul vieții profesionale, Arnett s-a confruntat și cu momente dificile. În 1999, a plecat de la CNN după un incident intens dezbătut în media americană. În 2003 a fost concediat de NBC în urma unui interviu critic la adresa strategiei militare a SUA în Irak.

Chiar și după aceste episoade, a continuat să activeze în presa internațională, fiind considerat unul dintre cei mai rezistenți și perseverenți corespondenți de război ai vremurilor sale, influențând generații de jurnaliști.

Peter Arnett a murit pe 17 decembrie 2025, la Newport Beach, California, după o luptă cu cancerul de prostată, având familia și prietenii alături.

Moștenirea sa continuă prin reportajele care au adus în atenția publicului evenimente majore din cele mai periculoase zone ale lumii. Totodată și prin contribuția sa unică, la definirea standardelor jurnalismului de război.

