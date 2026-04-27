De ce a decis Elon Musk să renunțe la acuzațiile de fraudă împotriva OpenAI

Judecătoarea federală Yvonne Gonzalez Rogers a aprobat vineri solicitarea lui Musk de a „simplifica” acest caz, astfel încât doar două capete de acuzare, din cele 26 incluse în plângerea depusă în noiembrie 2024, vor merge mai departe în instanță, informează Bloomberg.

Selectarea juriului este programată pentru luni, la un tribunal federal din Oakland, California.

Musk susține că startup-ul de inteligență artificială și-a abandonat misiunea inițială de organizație non-profit în beneficiul umanității, după ce a atras miliarde de dolari din partea Microsoft și a planificat reorganizarea ca entitate orientată spre profit.

Musk solicită despăgubiri de până la 134 de miliarde de dolari, pe care vrea să le direcționeze către componenta caritabilă a OpenAI, dacă va câștiga procesul. De asemenea, el cere o decizie judecătorească prin care compania să revină la statutul de organizație de cercetare non-profit și solicită ca Altman și Brockman să fie înlăturați din funcțiile de conducere.

OpenAI a reclamat în urmă cu două săptămâni că măsurile propuse de Musk au fost o surpriză de ultim moment și l-a acuzat pe cel mai bogat om din lume de o „ambuscadă juridică”, în contextul apropierii procesului.

OpenAI, Altman, Brockman și Microsoft au respins toate acuzațiile, afirmând că acestea sunt nefondate și reprezintă o formă de hărțuire.

Elon Musk a cofondat OpenAI alături de Sam Altman și alți parteneri în 2015, însă relația dintre ei s-a deteriorat în ultimii ani. Musk a părăsit consiliul de administrație al companiei în 2018, iar în 2023 a lansat xAI, devenită între timp unul dintre principalii rivali ai OpenAI.

OpenAI se pregătește pentru o posibilă listare la bursă, care ar putea evalua compania la circa 1.000 de miliarde de dolari, potrivit Reuters.

