Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine miercuri la București

Președintele Nicușor Dan a anunțat încă de duminică vizita în România a secretarului general al NATO, Mark Rutte.

„Știți că domnul Rutte vine miercuri la București. (...) Din punctul de vedere al securității, chiar în aceste zile avem un exercițiu NATO important pe teritoriul României (...), cu peste 5.000 de soldați. După cum am spus, Forumul Industrial NATO are loc o dată la doi ani, iar acum se desfășoară la București”, a declarat președintele.

Comandamentul Aliat pentru Transformare și Divizia Industrie de Apărare, Inovare și Armament din cadrul Statului Major Internațional al NATO organizează acest eveniment sub auspiciile Secretarului General al NATO, potrivit unui comunicat de presă transmis de Organizația Nord-Atlantică.

Forumul NATO-Industrie este un eveniment la nivel strategic care facilitează colaborarea directă și continuă între NATO și industrie. Tema ediției din 2025 a Forumului NATO-Industrie este „Reînarmarea NATO – Inovare, accelerare, susținere”. Forumul se va baza pe decizia luată de șefii de stat și de guvern la summitul NATO de la Haga din iunie de a crește semnificativ investițiile în apărare și își propune să contribuie la definirea modului în care sunt investite aceste fonduri pentru a se asigura că aliații dezvoltă și furnizează capacitățile necesare pentru a continua să descurajeze și să se apere în mod credibil împotriva oricărui adversar.

(sursa: Mediafax)