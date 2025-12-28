Șeful NATO afirmă că Trump este singurul care îl poate forța pe Putin să facă pace

Într-un interviu pentru publicația germană Bild, șeful NATO a subliniat că numai președintele SUA, Donald Trump, va putea să-l oblige pe președintele rus Vladimir Putin să pună capăt războiului împotriva Ucrainei.

Potrivit lui Rutte, Trump este „pe deplin concentrat pe încheierea acestui război”.

„El vrea să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei. El este singurul care a reușit să-l oblige pe Putin să se așeze la masa negocierilor și singurul care îl poate obliga în cele din urmă să facă pace”, a declarat secretarul general al NATO pentru Bild, potrivit Ukrainska Pravda.

În același timp, Rutte a menționat că, pentru a încheia pacea, este necesar să se facă unele compromisuri, însă fără a specifica în mod clar ce anume. „Acesta este întotdeauna cazul în tratatele de pace”, a spus șeful NATO.

În cadrul interviului pentru Bild, Rutte nu a împărtășit temerea că Statele Unite sub Trump ar putea înceta să mai sprijine Ucraina. În plus, el și-a exprimat încrederea că Statele Unite, sub conducerea lui Trump, vor rămâne angajate în NATO, astfel încât europenii, în cazul unui atac rus, să nu fie nevoiți să se confrunte singuri cu Rusia.

Duminică, Donald Trump și Volodimir Zelenski discută, în Florida, despre planul de pace în 20 de puncte. Înainte de această întrevedere dintre cei doi, liderul de la Casa Albă a discutat telefonic cu Vladimir Putin timp de o oră și 15 minute, conversație pe care Trump a calificat-o „foarte productivă”.

(sursa: Mediafax)