NATO: Alianța ia în considerare o abordare „mai agresivă” împotriva războiului hibrid al Rusiei

Într-un interviu pentru Financial Times, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, care prezidează Comitetul Militar al NATO, a declarat că Alianța reevaluează modul în care se confruntă cu amenințările hibride care s-au intensificat în întreaga Europă.

„Studiem totul… În ceea ce privește spațiul cibernetic, suntem oarecum reactivi. Ne gândim să fim mai agresivi sau proactivi în loc de reactivi”, a declarat Dragone pentru sursa citată.

Oficialul militar a mai sugerat, de asemenea, că o „lovitură preventivă” ar putea fi considerată, în anumite circumstanțe, o „acțiune defensivă”, o abordare care este „mai îndepărtată de modul nostru normal de gândire și comportament”.

Afirmațiile lui Dragone vin în contextul în care în ultimii ani, țările europene s-au confruntat cu o serie de incidente hibride, inclusiv atacuri cibernetice, sabotaje suspectate a fi legate de Rusia, dar și acțiuni care au afectat infrastructura subacvatică în Marea Baltică.

Unii membri NATO, în special din Europa de Est, au insistat pentru o poziție mai dură în privința acțiunilor Moscovei. Totuși, Dragone a afirmat că orice schimbare necesită o analiză atentă a limitelor legale și jurisdicționale. „O opțiune ar putea fi să fim mai agresivi în comparație cu agresivitatea omologului nostru. (Problemele sunt) cadrul juridic, cadrul jurisdicțional, cine va face acest lucru?”, a spus el pentru Financial Times.

Potrivit oficialului, provocarea centrală pentru NATO este determinarea modului în care se pot preveni viitoarele atacuri hibride. „Modul în care se realizează descurajarea – prin represalii, prin lovituri preventive – este ceva ce trebuie să analizăm în profunzime, deoarece în viitor ar putea exista o presiune și mai mare în acest sens”, a spus el.

