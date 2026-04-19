NATO sub presiune: Retragerea SUA ar putea destabiliza grav Europa

NATO sub presiune: Retragerea SUA ar putea destabiliza grav Europa

de Redacția Jurnalul    |    19 Apr 2026   •   18:00
NATO sub presiune: Retragerea SUA ar putea destabiliza grav Europa
Sursa foto: Hepta/Șeful diplomației turce, Hakan Fidan, a făcut apel la aliații NATO să restabilească legăturile cu Administrația Trump.

Posibila retragere a SUA din arhitectura de securitate europeană stârnește îngrijorări majore în rândul aliaților. Un oficial a avertizat că că un astfel de scenariu, mai ales necoordonat, ar putea destabiliza grav Europa.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a avertizat că o retragere a Statelor Unite din arhitectura de securitate europeană ar putea fi „distructivă” pentru Europa dacă ar fi realizată într-un mod necoordonat.

Ministrul a subliniat, în cadrul unui forum diplomatic din sudul Turciei că sunt în curs discuții privind modul în care se poate gestiona sau atenua o eventuală retragere a Statelor Unite din „arhitectura de securitate europeană”, însă nu a oferit detalii în acest sens.

„Discutăm intens despre modul în care să gestionăm sau să atenuăm retragerea SUA din arhitectura de securitate europeană. Nu în totalitate, ci parțial. Chiar și o retragere parțială… ar fi foarte distructivă pentru Europa dacă nu se face într-un mod coordonat”, a declarat Fidan în cadrul unei mese rotunde la un forum diplomatic din provincia Antalya, din sudul Turciei, potrivit Reuters.

Hakan Fidan a criticat în mod direct statele membre ale Uniunii Europene din cadrul NATO, acuzându-le că acționează separat de restul alianței.

„Vreți să existe o organizație UE separată în cadrul NATO? Ei bine, America a spus: ‘Vă las să plecați, rup cu voi legăturile’”, a afirmat Hakan Fidan.

Ministrul a făcut apel la aliați să profite de summitul NATO de la Ankara, care va avea loc în luna iulie, ca o ocazie de a restabili relațiile cu Trump și Washingtonul.

Declarațiile ministrului turc de externe vin în contextul în care recent, președintele american Donald Trump a amenințat cu retragerea SUA din NATO, după ce unele state europene au refuzat să participe la operațiuni în Strâmtoarea Ormuz, în urma conflictului dintre SUA, Israel și Iran.

Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: sua nato turcia europa
