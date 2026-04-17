Celestyal Discovery, prima navă de pasageri care traversează Strâmtoarea Ormuz

Agenția de urmărire a traficului naval MarineTraffic a anunțat că nava de croazieră Celestyal Discovery este prima de pasageri care tranzitează Strâmtoarea Ormuz de la începutul conflictului, potrivit Euronews.

Nava de croazieră sub pavilion maltez nu are pasageri la bord. Vaporul a plecat din Dubai vineri și se îndreaptă către Oman. Anterior, ea a stat la doc 47 de zile. Celestyal Discovery va ajunge în Oman sâmbătă.

Iranul și SUA au anunțat vineri că întreaga cale navigabilă strategică, care a fost închisă efectiv de la începutul războiului, va fi complet deschisă traficului comercial în timpul armistițiului.

