Nave militare rusești escortează un petrolier din Venezuela urmărit de forțele americane

Nava, care în prezent nu transportă nimic, a transportat în trecut țiței venezuelean și se credea că marți se afla între Scoția și Islanda.

Președintele Donald Trump a declarat în decembrie că a ordonat „blocarea” petrolierelor sancționate care intră și ies din Venezuela, o măsură pe care guvernul de acolo a descris-o drept „furt”.

Înainte de arestarea fostului lider al țării, Nicolás Maduro, de către SUA, sâmbătă, Trump a acuzat în repetate rânduri guvernul Venezuelei că folosește nave pentru a transporta droguri în SUA.

Paza de Coastă a SUA a încercat să urce la bordul navei Bella 1 luna trecută în Caraibe, când se credea că se îndreaptă spre Venezuela. Avea un mandat de confiscare a navei, care era acuzată că a încălcat sancțiunile SUA și că transporta petrol iranian.

Apoi și-a schimbat dramatic cursul, precum și numele în Marinera, și, potrivit unor informații, și-a schimbat pavilionul din Guyana în Rusia.

Apropierea sa de Europa a coincis cu sosirea a aproximativ 10 avioane de transport militar americane, precum și a unor elicoptere.

Rusia afirmă că „monitorizează cu îngrijorare” situația din jurul navei.

Doi oficiali americani au declarat pentru CBS News că forțele americane intenționau să abordeze nava și că Washingtonul prefera să o confisceze decât să o scufunde.

Marți, Comandamentul Sud al armatei americane a postat pe rețelele de socializare că „rămâne pregătit să sprijine agențiile guvernamentale americane partenere în combaterea navelor și actorilor sancționați care tranzitează această regiune.

„Serviciile noastre maritime sunt vigilente, agile și pregătite să urmărească navele de interes. Când va veni momentul, vom fi acolo”.

Se crede că nava Marinera se afla, în noaptea dintre marți spre miercuri, între Scoția și Islanda, distanța și condițiile meteorologice îngreunând abordarea.

Înainte de lansarea oricărei operațiuni militare americane din Marea Britanie, Washingtonul ar trebui să-și informeze aliatul.

Deocamdată, Ministerul Apărării din Marea Britanie afirmă că nu va comenta activitățile militare ale altor națiuni.

Oficialii americani citați de CBS au sugerat că America ar putea organiza o operațiune similară cu cea desfășurată luna trecută, când pușcașii marini americani și forțele speciale care colaborează cu Paza de Coastă au capturat nava The Skipper, un petrolier de mari dimensiuni sub pavilionul Guyanei, după ce nava a părăsit portul din Venezuela.

Datele de urmărire AIS (sistemul de identificare automată) pentru petrolier, care pot fi falsificate sau trucate, sugerează că marți se afla în Atlanticul de Nord, la aproximativ 2.000 km vest de Europa continentală.

Posibila confruntare legată de petrolierul petrolier survine la câteva zile după ce SUA au șocat lumea cu capturarea lui Maduro din capitala Caracas. SUA au bombardat ținte din oraș în timpul operațiunii de eliberare a acestuia și a soției sale, suspectați de infracțiuni legate de arme și droguri.

(sursa: Mediafax)