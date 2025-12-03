Răsturnări de situație spectaculoase. Kremlinul susține că nu a respins propunerea SUA

Kremlinul a transmis miercuri, prin vocea purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, că este greșit să se spună că Putin a respins planul de pace al SUA Discuțiile au fost doar un prim schimb de opinii, Putin a acceptat unele dintre propuneri și a respins altele, a adăugat Peskov, potrivit Sky News.

Purtătorul de cuvânt a refuzat să ofere detalii cu privire la discuții, spunând că acestea ar avea șanse mai mari de reușită în lipsa unor comentarii publice. Peskov a precizat că Rusia este pregătită să se întâlnească cu oficialii americani ori de câte ori este nevoie pentru a ajunge la o înțelegere cu privire la război.

În paralel, consilierii de rang înalt ai președintelui ucrainean Volodimir Zelenski se pregătesc să se întâlnească cu emisarii liderului american Donald Trump. Ei se află în Europa pentru a discuta cu liderii europeni și vor merge în SUA, a dezvăluit Zelenski.

Declarația de miercuri a liderului ucrainean a fost prima după întâlnirea de marți de la Kremlin a emisarilor americani cu Vladimir Putin.

Zelenski a anunțat pe rețelele de socializare că Rustem Umerov și Andrii Hnatov pregătesc o întâlnire cu reprezentanții lui Donald Trump în SUA.

„Rustem Umerov a raportat despre pregătirile pentru întâlnirile de astăzi de la Bruxelles cu consilierii pe probleme de securitate națională ai liderilor europeni. Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei va fi însoțit la aceste întâlniri de șeful Statului Major General, Andrii Hnatov. Aceasta este coordonarea noastră continuă cu partenerii și ne asigurăm că procesul de negociere este pe deplin activ. Reprezentanții ucraineni își vor informa colegii din Europa despre ceea ce se știe în urma contactelor de ieri ale părții americane la Moscova și vor discuta, de asemenea, despre componenta europeană a arhitecturii de securitate necesare. După Bruxelles, Rustem Umerov și Andrii Hnatov vor începe pregătirile pentru o întâlnire cu trimisii președintelui Trump în Statele Unite. Ca întotdeauna, Ucraina va lucra constructiv în căutarea unei păci reale. Aștept un nou raport în urma rezultatelor întâlnirilor de astăzi din Europa”, a scris Zelenski pe platforma X.

(sursa: Mediafax)