Neînțelegeri SUA-Canada: Donald Trump amenință Ottawa cu tarife vamale de 100%

Într-o postare pe rețelele de socializare, Trump a declarat că, dacă prim-ministrul canadian Mark Carney „crede că va transforma Canada într-un «port de debarcare» pentru ca China să trimită bunuri și produse în Statele Unite, se înșeală amarnic”, potrivit AP.

În timp ce Trump a purtat un război comercial în ultimul an, Canada a negociat luna aceasta un acord pentru reducerea tarifelor la vehiculele electrice chinezești, în schimbul unor taxe de import mai mici pentru produsele agricole canadiene.

Inițial, liderul de la Casa Albă spusese că acordul era ceea ce Carney „ar trebui să facă și că este un lucru bun pentru el să semneze un acord comercial”.

Amenințarea lui Trump d acum a venit pe fondul unei dispute verbale tot mai intense cu Carney, în contextul în care eforturile președintelui republican de a achiziționa Groenlanda au pus sub presiune alianța NATO.

Totodată, Donald Trump a acuzat, în timpul vizitei sale la Davos, în Elveția, că „Canada trăiește datorită Statelor Unite” după ce Carney a avut un discurs critic la adresa liderurlui american. Carney a replicat că națiunea sa poate fi un exemplu că lumea nu trebuie să se supună tendințelor autocratice.

Ulterior, Trump i-a revocat invitația adresată lui Carney de a se alătura „Consiliului pentru Pace” al președintelui, pe care acesta îl formează pentru a încerca să rezolve conflictele globale.

Presiunea lui Trump de a achiziționa Groenlanda a venit după ce acesta a criticat în repetate rânduri Canada cu privire la suveranitatea sa și a sugerat ca aceasta să fie absorbită de Statele Unite, ca al 51-lea stat.