Netanyahu anunţă ca va candida pentru un nou mandat de prim-minsitru la următoarele alegeri

de Redacția Jurnalul    |    19 Oct 2025   •   15:20
 Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat sâmbătă seară ca va candida pentru un nou mandat de prim-ministru la următoarele alegeri, relatează AFP.

Invitat în platoul Channel 14, Netanyahu a răspuns afirmativ la întrebarea dacă va candida pentru un nou mandat de prim-ministru la alegerile viitoare. De asemenea, el a răspuns că e convins că va câştiga un nou mandat.

Lider al Likud, marele partid al dreptei israeliene, Netanyahu deţine recordul în ceea ce priveşte numărul de ani petrecuţi în fruntea guvernului israelian (peste 18 ani în total, cu întreruperi, din 1996).

La ultimele alegeri legislative din 2022, blocul de dreapta condus de Benjamin Netanyau, înlăturat de la putere în iunie 2021 după 12 ani consecutivi, a obţinut cele mai multe mandate.

În detaliu, partidul său a obţinut 32 de locuri în Knesset. Aliaţii săi ultra-ortodocşi au obţinut 18 locuri, iar alianţa "Sionismul religios" - 14, un record pentru extrema dreaptă.

Actualul mandat al lui Benjamin Netanyahu a fost marcat de manifestaţii uriaşe împotriva unui proiect de reformă judiciară.

De la începutul războiului declanşat de atacul fără precedent al Hamas din sudul Israelului, modul în care şeful guvernului a gestionat criza ostaticilor răpiţi de mişcarea palestiniană a fost intens criticat de familiile acestora, notează AFP.AGERPRES

Subiecte în articol: netanyahu mandat prim minsitru alegeri
