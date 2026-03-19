Netanyahu: Nu l-am atras pe Donald Trump în războiul împotriva Iranului

Mai mult, el a asigurat că însuşi Trump a fost cel care i-a cerut în decembrie, într-o discuţie la reşedinţa acestuia de la Mar-a-Lago, să facă în aşa fel încât Iranul să nu se poată dota cu arme nucleare.



"Mi-a spus: Bibi, trebuie să ne asigurăm că Iranul nu are bombe nucleare", a afirmat Netanyahu, vorbind la o conferinţă de presă televizată.



Ministrul de externe al Omanului, Badr al-Busaidi, care a mediat negocierile dintre Iran şi SUA, i-a reproşat preşedintelui american Donald Trump că "s-a lăsat atras" de Israel în război într-un moment în care un acord cu Teheranul părea "cu adevărat posibil", relatează joi AFP.



Într-un articol de opinie publicat în săptămânalul britanic The Economist, ministrul omanez a renunţat la obişnuita reţinere diplomatică şi a descris direct războiul pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului drept o "catastrofă".



După nouă luni de negocieri, Washingtonul şi Teheranul ajuseseră "la doi paşi de a conveni un acord veritabil" asupra programului nuclear iranian, a menţionat ministrul din Oman mediator al discuţiilor.



El reproşează administraţiei preşedintelui american Donald Trump că "s-a lăsat atrasă în acest război", fiind convinsă de "liderii israelieni" că "o capitulare necondiţionată (a Iranului n.red) ar fi urmat rapid asaltului iniţial". Ministrul de externe al Omanului vede aici "cea mai mare greşeală de calcul a administraţiei americane".



"Prietenii Statelor Unite au datoria să spună adevărul" şi să-i atragă atenţia aliatului lor de la Washington cât de mult a "pierdut controlul asupra propriei politici externe".



La rândul său, consilierul pentru securitate naţională al Regatului Unit, Jonathan Powell, care a participat la ultima rundă de negocieri americano-iraniene desfăşurată la Geneva pe 26 februarie, a estimat că propunerile Teheranului au fost "suficient de semnificative pentru a evita un război precipitat", a scris marţi publicaţia britanică The Guardian.



De partea sa, un ministru israelian, Zeev Elkin, membru al partidului Likud al premierului Benjamin Netanyahu, a declarat joi că fiecare zi de campanie de bombardamente americano-israeliene împotriva Iranului este "o binecuvântare imensă pentru Israel" şi o ocazie "de a aprofunda pagubele provocate" Iranului. Acelaşi ministru israelian a lăudat "cooperarea unică cu SUA, care nu ştim când se va repeta".



Serviciile de informaţii americane au estimat, într-un document dezbătut miercuri în Comisia de Informaţii a Senatului SUA, că Iranul nu a încercat să-şi relanseze activităţile de îmbogăţire a uraniului distruse în atacurile aeriene americano-israeliene din iunie 2025, contrazicând astfel o justificare invocată de Trump pentru războiul în desfăşurare împotriva Iranului.



Cu o zi înainte, şeful Centrului naţional antiterorist al SUA, Joseph Kent, a demisionat afirmând că nu poate susţine "cu conştiinţa împăcată" acest război. "Iranul nu reprezintă o ameninţare iminentă pentru ţara noastră şi este clar că am început acest război din cauza presiunilor din partea Israelului şi a puternicului său lobby", a remarcat Joseph Kent într-o scrisoare adresată lui Trump şi publicată pe reţeaua socială X, scrie AGERPRES