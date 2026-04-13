Netanyahu a numit un nou șef al Mossad

Benjamin Netanyahu „a semnat documentul de numire a următorului șef al Mossad, generalul Roman Gofman, care va prelua funcția pe 2 iunie 2026 pentru un mandat de cinci ani”, potrivit unui comunicat al biroului prim-ministrului, citat de Le Figaro.

Născut în Belarus în 1976, Roman Gofman a sosit în Israel la vârsta de 14 ani și s-a înrolat în armată în 1995, servind în corpul blindat. A fost numit atașat militar al lui Benjamin Netanyahu în aprilie 2024, după ce a fost rănit în luptă împotriva Hamas în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023, ziua atacului surpriză al mișcării islamiste palestiniene care a declanșat războiul din Fâșia Gaza. La acea vreme, era comandantul Centrului Național de Antrenament al Infanteriei.

Renumit ca unul dintre cele mai bune servicii de informații din lume, Mossad-ul nu a avut cu adevărat de suferit de pe urma fiasco-ului forțelor israeliene din 7 octombrie, întrucât Teritoriile Palestiniene se află în mod tradițional în afara zonei sale de operațiuni. De atunci, s-a remarcat chiar și în ochii israelienilor, contribuind la decapitarea conducerii mișcării islamiste libaneze Hezbollah în 2024, a forțelor armate iraniene în timpul războiului de 12 zile lansat de Israel împotriva Teheranului în iunie 2025, apoi în timpul ofensivei israeliano-americane împotriva Republicii Islamice din 28 februarie.

