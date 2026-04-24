Sunt vindecat! Benjamin Netanyahu dezvăluie că a învins în taină un cancer de prostată

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat vineri că a urmat în secret un tratament pentru cancer de prostată, după ce acesta a publicat rezultatele controlului său medical anual, scrie CNN.

Este prima dată când liderul israelian, aflat de cel mai mult timp în funcția statului, confirmă public că a fost diagnosticat cu cancer.

În vârstă de 76 de ani, Benjamin Netanyahu fusese operat în decembrie 2024 pentru o prostată mărită, iar intervenția a fost făcut publică la momentul respectiv. Ulterior, la un control medical, medicii au descoperit o tumoare malignă de mici dimensiuni, sub un centimetru.

Biroul prim-ministrului a publicat, de asemenea, două scrisori de la medicii săi pentru a însoți dezvăluirea pe rețelele de socializare.

„Aceasta este o detectare timpurie a unor leziuni foarte mici, fără metastaze, așa cum au confirmat toate celelalte teste fără nicio îndoială”, se arată într-una dintre ele.

El nu a dezvăluit când a avut loc ultimul control, dar o sursă israeliană apropiată a declarat pentru CNN că această formă de cancer a fost diagnosticată cu câteva luni în urmă.

Premierul Benjamin Netanyahu a început să urmeze radioterapie în urmă cu aproximativ două luni și jumătate, potrivit sursei, și a terminat recent tratamentul.

Acesta a spus că a luat decizia de a urma un tratament cu radioterapie țintită, iar rezultatul a fost că „pata a dispărut complet”.

„Slavă Domnului, sunt sănătos”, a spus Netanyahu pe rețelele de socializare.

„Am avut o problemă medicală minoră cu prostata, care a fost tratată complet.”

El a declarat că a amânat publicarea raportului său medical anual, care a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer, cu două luni, pentru ca acesta să nu fie folosit ca propagandă de către Iran.

(sursa: Mediafax)

