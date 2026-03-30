Fostul lider venezuelean pledează pentru pace după confruntarea cu judecătorii americani

Aceasta a fost prima declaraţie publică după capturarea lor la Caracas, în ianuarie.



"Astăzi, mai mult ca niciodată, cerem consolidarea continuă a păcii în ţară, unitatea naţională, reconcilierea, iertarea şi unirea tuturor. Nimeni să nu se abată de la calea dialogului, coexistenţei şi respectului", au declarat Maduro şi Flores, conform mesajelor postate pe conturile Telegram şi X ale fostului preşedinte.



În declaraţie, aceştia au afirmat că sunt "bine, puternici, senini şi în rugăciune permanentă" şi şi-au exprimat recunoştinţa pentru sprijinul primit prin mesaje şi scrisori în timpul detenţiei.



De asemenea, au mulţumit poporului venezuelean pentru "atâta putere, atâta curaj şi atâta solidaritate" şi au recunoscut capacitatea acestora de a menţine unitatea în cadrul ţării.



Aceasta este prima postare semnată de Maduro şi Flores publicată pe reţelele de socializare de la capturarea lor pe 3 ianuarie, în timpul operaţiunii militare americane din Caracas.



Până acum, fiul fostului preşedinte, deputatul Nicolas Maduro Guerra, împărtăşise mesaje de rugăciune din partea tatălui său şi îi asigurase pe toţi că acesta este "foarte bine" şi "într-o dispoziţie bună".



Mesajul de sâmbătă a fost publicat la două zile după ce Maduro şi Flores au apărut într-un tribunal din New York, unde joi un judecător federal a decis împotriva clasării cazului de trafic de droguri pentru care sunt reţinuţi.



Nicolas Maduro se confruntă cu patru acuzaţii, inclusiv conspiraţie la comiterea de narcoterorism şi import de cocaină.



La rândul ei, Cilia Flores este acuzată de infracţiuni legate de conspiraţie la trafic de droguri şi deţinere de arme.



Ziua audierii a coincis cu sosirea la Washington a unei delegaţii trimise de preşedinta interimară Delcy Rodriguez pentru a consolida legăturile cu administraţia preşedintelui american Donald Trump şi pentru a restabili o prezenţă diplomatică în capitala SUA.



Misiunea, condusă de însărcinat cu afaceri al Venezuelei, Felix Plasencia, şi de viceministrul pentru Europa şi America de Nord, Oliver Blanco, şi-a început vizita în Statele Unite printr-o întâlnire cu subsecretarul de stat Christopher Landau, conform postărilor lor de pe reţelele de socializare.



Grup de oficiali trimişi de preşedinta interimară Delcy Rodriguez a anunţat sâmbătă că a reluat controlul asupra misiunilor sale diplomatice din SUA.



Plasencia a declarat, într-o postare pe platforma X, că guvernul său a "recuperat" clădirile consulare venezuelene şi că acestea vor fi "reabilitate" pentru a servi "tuturor venezuelenilor".



Washingtonul a preluat temporar controlul asupra ambasadei şi clădirilor consulare ale Venezuelei din SUA în 2023, în urma dizolvării "guvernului interimar" condus de liderul opoziţiei Juan Guaido, pe care Washingtonul l-a recunoscut drept preşedinte legitim al ţării sud-americane.



Departamentul de Stat nu a confirmat încă acest transfer.



Redeschiderea ambasadei şi a birourilor consulare ar aduce beneficii în special celor aproape un milion de migranţi venezueleni care locuiesc în SUA, permiţându-le să obţină paşapoarte sau să şi le reînnoiască.

AGERPRES