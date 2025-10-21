Nicolas Sarkozy intră în închisoare: Primul fost președinte francez modern încarcerat

Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, contestă atât condamnarea, cât și decizia neobișnuită a judecătorului de a-l încarcera în așteptarea apelului. Călătoria sa de la Palatul Elysée prezidențial la celebra închisoare La Santé din Paris a captivat Franța.

Unul dintre fiii fostului președinte, Louis Sarkozy, a organizat marți dimineață un miting în sprijinul tatălui său în cartierul de lux din Paris unde Sarkozy locuiește împreună cu soția sa, Carla Bruni-Sarkozy. Supermodelul devenit cântăreață a distribuit pe rețelele de socializare fotografii cu copiii lui Sarkozy și cântece în onoarea lui de la condamnare.

Președintele Emmanuel Macron, aflat în dificultate politică, l-a primit pe conservatorul Sarkozy la palatul prezidențial săptămâna trecută. „Am fost întotdeauna foarte clar în declarațiile mele publice cu privire la independența justiției în rolul meu, dar era normal din punct de vedere uman să-l primesc pe unul dintre predecesorii mei în acest context”, a declarat Macron luni.

Sarkozy a declarat pentru Le Figaro că se așteaptă să fie ținut în izolare, unde va fi separat de ceilalți deținuți din motive de securitate. O altă posibilitate este plasarea sa în secțiunea închisorii destinată deținuților „vulnerabili”, cunoscută în limbajul colocvial drept secțiunea VIP.

„Nu mi-e frică de închisoare. Voi ține capul sus, inclusiv în fața porților La Santé”, a declarat Sarkozy pentru ziarul La Tribune Dimanche. „Voi lupta până la capăt”.

Conform relatărilor presei, fostul președinte și-a pregătit bagajul pentru închisoare, cu haine și cele 10 fotografii de familie pe care are voie să le aducă. De asemenea, va aduce trei cărți – numărul maxim permis –, printre care „Contele de Monte Cristo” de Alexandre Dumas, al cărui erou evadează dintr-o închisoare insulară înainte de a căuta răzbunare.

Judecătorul din Paris a decis că Sarkozy va începe să ispășească pedeapsa fără a aștepta audierea apelului său, din cauza „gravității perturbării ordinii publice cauzate de infracțiune”.

Conform hotărârii, fostul președinte va putea depune o cerere de eliberare la curtea de apel numai după ce va fi în spatele gratiilor, iar judecătorii vor avea la dispoziție până la două luni pentru a procesa cererea.

(sursa: Mediafax)