Noi negocieri SUA-Iran în Pakistan: Donald Trump ameniță din nou Teheranul. Cine NU va face parte din delegația americană?

„Oferim o înțelegere foarte corectă și rezonabilă, și sper că o vor accepta, pentru că altfel Statele Unite vor distruge fiecare centrală electrică și fiecare pod din Iran”, a scris el în Truth Social.

Absentul surpriză din delegația SUA

O nouă delegație americană va sosi la Islamabad luni, 20 aprilie, după cum a dezvăluit liderul de la Casa Albă, iar negocierile sunt așteptate să aibă loc marți, 21 aprilie.

Din delegație vor face parte emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și ginerele acestuia, Jared Kushner.

„Steve va fi acolo mâine seară”, a declarat Donald Trump, citat de New York Times. El a adăugat că și ginerele său, Jared Kushner, va participa la discuțiile programate pentru marți.

Trump, citat de New York Times, a mai spus că vicepreședintele J.D. Vance, care a condus delegația americană la discuțiile anterioare de la Islamabad, nu va călători în capitala pakistaneză, și a invocat motive de securitate.

Cu toate astea, prezentatorul ABC News, Jonathan Karl, a transmis o altă informație.

„Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, mi-a spus că vicepreședintele J.D. Vance va conduce delegația SUA la discuțiile cu Iranul la Islamabad”, a scris el în X.

Pregătiri la Islamabad

Autoritățile pakistaneze au stabilit zona roșie, care găzduiește un complex de clădiri guvernamentale și o ezonă diplomatică, sub supraveghere specială, în așteptarea sosirii delegațiilor străine. Intrarea în zonă va fi restricționată începând de duminică până la o nouă notificare, a anunțat poliția.

În plus, transportul public și de marfă a fost suspendat în Islamabad și în orașul satelit, Rawalpindi.

Până la 400 de membri ai forțelor speciale de elită, inclusiv 100 de lunetiști, au fost desfășurați pentru a asigura securitatea convoaielor demnitarilor străini. Ordinea publică în Islamabad este menținută de 7.000 de ofițeri de poliție din Islamabad și 4.000 de ofițeri de aplicare a legii din provincia Punjab, potrivi publicației Dawn.

Donald Trump, supărat de închiderea Strâmtorii Ormuz

Într-o postare lungă pe platforma sa Truth Social, președintele SUA răspunde direct la reînchiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran, care a inclus și câteva atacuri asupra navelor.

Trump susținuse anterior, într-o altă postare pe Truth Social de vineri, că Iranul a fost de acord să nu mai închidă niciodată strâmtoarea dar a decis mențnerea blocadei asupra navelor iraniene.

În noua postare, Trump susține că SUA „nu pierde nimic” din închiderea strâmtorii și afirmă că Iranul pierde milioane de dolari.

Atacarea infrastructurii energetice este condamnată pe scară largă de comunitatea internațională și considerată o încălcare gravă a dreptului internațional.

Ultima sa postare se încheie cu mesajul scris cu majuscule: „E TIMPUL CA MAȘINA DE UCIS A IRANULUI SĂ SE OPRESCĂ!”