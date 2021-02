Noile tulpini de coronavirus reînchid Europa

Sub presiunea tulpinilor de coronavirus provenite din Marea Britanie, Africa de Sud și Brazilia, mult mai contagioase și agresive decât varianta inițială a virusului, Europa se pregătește să impună noi restricții de călătorie și vorbește deja despre valul trei al pandemiei. La rândul lor, marile companii farmaceutice au în vedere o „upgradare” a vaccinurilor produse până acum contra COVID-19, pe măsură ce oamenii de știință constată că efectul de neutralizare a anticorpilor nu mai este identic în cazul noilor variante de coronavirus.

La sfârșitul lunii ianuarie, studii independente realizate de „London School of Hygiene and Tropical Medicine” și „Imperial College of London” evaluau la aproximativ 30 de procente riscul suplimentar al deceselor provocate de o nouă variantă britanică a coronavirusului. Alte studii calculau riscuri și mai ridicate, ce merg până la o mortalitate de până la 40 la sută mai mare în raport cu virusul clasic, în condițiile în care noua variantă ar fi cu 50 până la 70% mai contagioasă. Rezultatul studiilor a căzut ca o bombă nu doar în Marea Britanie, unde sistemul sanitar a devenit deja supraaglomerat, ci și în țările europene și în Statele Unite, unde mutația britanică a început să facă ravagii. Veștile rele nu aveau să se oprească însă aici.

La sfârșitul săptămânii trecute, cercetătorii de la o universitate din Brazilia anunțau că au descoperit pacienți infectați simultan cu două tulpini diferite ale noului coronavirus, ceea ce pare să confirme îngrijorarea legată de numărul tot mai mare de variante existente în această țară, una dintre cele mai grav afectate de pandemie, din cauza lipsei de reacție a conducerii braziliene în primele luni de la declanșarea crizei sanitare. Potrivit cercetătorilor, citați de Reuters, coexistența a două tulpini în același organism ar putea accelera mutații ale noilor variante. Mai mult, noile variante aduc cu ele riscurile unei contaminări mai ridicate și ale unei rezistențe crescute la vaccinurile împotriva COVID-19.

Nu în ultimul rând, oamenii de știință sunt tot mai îngrijorați de mutațiile observate la tulpina din Africa de Sud. Această variantă are zece mutații în proteina „spike”, care dă aparența de „coroană” a coronavirusului și de care virusul se folosește pentru a se fixa pe receptori ai organismului. Vaccinurile contra COVID-19 au fost concepute pentru a învăța organismul să atace tocmai această proteină. Varianta B.1.351 a fost identificată pentru prima oară la mijlocul lunii decembrie în Africa de Sud, fiind localizată acum oficial în peste 30 de țări. Potrivit cercetătorilor, mutația sud-africană a coronavirusului se răspândește cu aproximativ 50% mai rapid, iar anticorpii naturali sunt mai puțin eficienți contra acesteia.

Europa se recolorează

Sub asediul noilor tulpini de coronavirus, Europa se colorează în „roșu-închis”, retrasând cele mai critice puncte ale pandemiei. Uniunea Europeană stabilise deja un set de culori pentru desemnarea gravității pandemiei pe zone, în fiecare dintre cele 27 de state membre. Creșterea alarmantă a numărului de infectări din ultima perioadă, provocată de apariția versiunilor extrem de contagioase ale coronavirusului, precum și faptul că o mare parte a continentului figura deja drept „zonă roșie” au dus la apariția unui nou avertisment de „culoare”. Astfel, în zonele „roșu-închis” vor fi aplicate reguli stricte, între care autorizarea deplasărilor strict necesare. În aceste zone vor fi incluse regiunile cu peste 500 de cazuri noi la 100.000 de locuitori, într-un interval de două săptămâni. Portugalia şi-a închis duminică graniţele, intrarea şi ieşirea fără un motiv valid fiind interzise în populara destinaţie de vacanţă. La frontiera terestră cu Spania, controalele au fost reintroduse - aşa cum s-a întâmplat în primăvara anului 2020, între 17 martie şi 1 iulie. Controalele în porturi şi aeroporturi au fost, de asemenea, înăsprite. Excepțiile sunt aplicate doar pentru persoanele care călătoresc la serviciu sau se întorc la reşedinţa principală, pentru transportul de mărfuri şi urgenţe medicale ori ajutor umanitar. În privința zborurilor din UE şi spaţiul Schengen, Portugalia a instituit trei categorii de măsuri, în funcţie de numărul de cazuri de coronavirus la 100.000 de locuitori. Pasagerii din ţările mai puţin afectate, cum este Norvegia, nu au restricţii. Cei din ţări intermediare, cum este Franţa, trebuie să prezinte un test negativ pentru COVID-19, efectuat cu 72 de ore înainte de îmbarcare. Călătorii din ţările cu cele mai multe cazuri, cum sunt Spania și Irlanda, trebuie să prezinte nu numai un test negativ la îmbarcare, ci şi să respecte o carantină de 14 zile la sosirea lor pe teritoriul portughez. Miercurea trecută, Portugalia înregistra cel mai ridicat bilanț pe șapte zile din lume în privința numărului zilnic de îmbolnăviri și decese. În ţara cu 10,3 milioane de locuitori au fost înregistrate, numai sâmbătă, 12.435 de infectări şi 293 de decese. La rândul ei, Grecia, o altă destinație turistică populară, care exercită numeroase presiuni la UE pentru salvarea sezonului de vacanță din vară, a anunțat, duminică, un prim caz de infectare cu varianta sud-africană a coronavirusului. Grecia are deja circa 70 de cazuri de infectare cu tulpina din Marea Britanie. Și Germania a anunțat că va impune restricții suplimentare și se pregătește să interzică accesul pe teritoriul său al călătorilor din Marea Britanie, Africa de Sud, Brazilia și Portugalia. Regatul Unit a suspendat deja zborurile dinspre Africa de Sud, America de Sud și din Portugalia, iar Belgia le-a interzis rezidenților vacanțele în străinătate până în martie.

Vaccinurile, vulnerabile

Prin mutațiile suferite, coronavirusul ar putea scădea eficiența vaccinurilor concepute pentru varianta sa inițială, admit specialiștii. Potrivit „Business Insider”, vaccinul de la Moderna, deși funcționează și în cazul noilor tulpini de coronavirus, ar avea o eficiență de șase ori mai mică în cazul variantei sud-africane. În schimb, la începutul lunii, Pfizer, care produce un alt vaccin împreună cu BioNTech, anunța că serul produs de ei apără și contra variantelor de coronavirus din Marea Britanie și Africa de Sud.

Anthony Fauci, epidemiologul-șef al SUA, este de părere că vaccinurile trebuie adaptate rapid pentru a fi eficiente contra noilor variante de coronavirus