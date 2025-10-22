Nominalizarea Administrației Trump pentru Biroul Consiliului Special a fost retrasă

Nominalizarea lui Paul Ingrassia pentru conducerea Biroul Consiliului Special, instituția independentă din cadrul guvernului federale care se ocupă cu protejarea avertizorilor de integritate și de aplicarea legislației privind funcționarii publici, a fost retrasă marți, potrivit a doi oficiali de la Casa Albă citați de CNN.

Acesta a publicat marți pe rețelele de socializare un mesaj prin care își anunța retragerea: „Din păcate, nu am suficiente voturi republicane în acest moment. Apreciez sprijinul copleșitor pe care l-am primit și voi continua să îl sprijin pe președintele Trump pentru a face America măreață din nou!”.

Retragerea vine după ce publicația Politico a relatat că Ingrassia ar fi trimis într-un grup de discuții mesaje cu conținut rasist și antisemit, afirmând, printre altele, că are „o latură nazistă” și că ziua dedicată lui Martin Luther King Jr. ar trebui „aruncată în al șaptelea cerc al iadului”.

Liderul sentaroilor republicani, John Thune, a sugerat marți că retragerea era iminentă. Senatorul Rick Scott, membru al Comisiei pentru Securitate Internă, a declarat deja că nu ar fi votat în favoarea confirmării lui Ingrassia.

(sursa: Mediafax)