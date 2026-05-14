x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe „Nostradamus cel viu” face predicții alarmante despre războiul din Iran

„Nostradamus cel viu” face predicții alarmante despre războiul din Iran

de Redacția Jurnalul    |    14 Mai 2026   •   15:30
„Nostradamus cel viu” face predicții alarmante despre războiul din Iran
Hepta/SUA a bombardat Iranul timp de 39 de zile.

Athos Salomé, brazilianul autoproclamat „Nostradamus cel viu", a făcut o nouă profeție despre conflictul dintre SUA, Israel și Iran. Clarvăzătorul avertizează că războiul nu se va termina curând și va lua o formă neașteptată.

Athos Salomé este un parapsiholog brazilian de 39 de ani. El a prezis pandemia de Covid-19 și moartea reginei Elisabeta a II-a. La începutul anului 2026 a publicat o listă de previziuni despre evenimente majore care urmează să se producă.

Clarvăzătorul afirmă că a spus anterior că Israel va lansa o ofensivă directă asupra Iranului în al doilea trimestru al anului 2026. Susține că evenimentele recente confirmă această viziune, notează irishmirror.ie.

Potrivit lui Salomé, acesta este doar începutul. „Conflictul ar putea degenera într-un război de uzură fără precedent, marcat de noi tehnologii defensive și atacuri cibernetice devastatoare", avertizează el.

Clarvăzătorul susține că a avertizat de mult timp despre un „război invizibil" bazat pe impulsuri electromagnetice și atacuri cibernetice.

În opinia sa, SUA nu intenționează o invazie militară clasică a Iranului. Obiectivul real ar fi neutralizarea capacității Iranului de a exporta energie către China.

Athos descrie conflictul ca pe o partidă de șah geopolitică. Iranul este „ținta imediată", Venezuela „piesa capturată", iar Rusia „factorul armistițiului".

Prin izolarea Iranului, „petrolul la preț redus care alimenta rafinăriile din Beijing dispare", explică clarvăzătorul.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: nostradamus iran
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri