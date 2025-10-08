O nouă monedă se impune în tranzacțiile internaționale. Rafinăriile indiene au început să plătească petrolul rusesc cu yuani

Indian Oil Corp, cea mai mare rafinărie de stat din țară, a achiziționat recent încărcături de petrol rusesc folosind yuani chinezești, au declarat surse pentru Reuters.

Rusia a început să utilizeze din ce în ce mai mult yuanul în comerțul internațional, în urma sancțiunilor occidentale impuse după invazia Ucrainei, în 2022.

Yuanul a înregistrat, de asemenea, o creștere în tranzacțiile comerciale cu petrol, ca alternativă la dolar, potrivit The Kyiv Independent.

De la izbucnirea războiului în Ucraina, India a devenit unul dintre principalii cumpărători de țiței ai Rusiei, alături de China.

Exporturile de energie reprezintă aproximativ o treime din veniturile federale ale Rusiei și joacă un rol esențial în susținerea economiei de război a țării.

Cumpărătorii indieni au efectuat plăți pentru petrolul rusesc în moneda chineză și în 2023, dar au încetat apoi din cauza tensiunilor crescute dintre India și China la momentul respectiv.

În ultimele luni s-a înregistrat o dezghețare a relațiilor dintre cele două puteri asiatice întrucât tarifele ridicate impuse de președintele american Donald Trump asupra Indiei la achizițiile de petrol rusesc au determinat New Delhi să caute parteneriate economice alternative.