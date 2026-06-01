Jensen Huang anunță o nouă eră a PC-urilor: Nvidia și Microsoft pregătesc revoluția AI care ar putea ajunge în fiecare locuință

CEO-ul Nvidia a prezentat la GTC cele mai importante inovații ale companiei, de la noul PC bazat pe inteligență artificială până la agenți AI și procesoare de ultimă generație

Jensen Huang, directorul general al Nvidia, a urcat pe scena conferinței anuale GTC din Taiwan, considerată de mulți drept „Super Bowl-ul inteligenței artificiale”, pentru a prezenta noile tehnologii care ar putea redefini viitorul industriei IT. Îmbrăcat, ca de obicei, în celebra sa geacă de piele, Huang a dezvăluit o serie de produse și concepte care confirmă poziția Nvidia în centrul revoluției AI.

Cel mai important anunț al evenimentului a fost realizat în parteneriat cu Microsoft și vizează ceea ce șeful Nvidia a numit „cea mai mare reinventare a PC-ului din ultimii 40 de ani”. Pe lângă acest moment-cheie, conferința a adus în prim-plan agenții AI, noi procesoare și o viziune îndrăzneață despre modul în care inteligența artificială va deveni parte integrantă din viața de zi cu zi, potrivit Euronews.

Nvidia și Microsoft lansează o nouă generație de PC-uri pentru era inteligenței artificiale

Apogeul prezentării a venit spre finalul conferinței, când Jensen Huang a dezvăluit noul concept de PC dezvoltat împreună cu Microsoft. Potrivit acestuia, industria calculatoarelor intră într-o etapă complet nouă, comparabilă cu transformarea telefoanelor mobile în smartphone-uri.

„Microsoft și Nvidia reinventează desktopurile, laptopurile și stațiile de lucru. Este prima reinventare majoră a acestei categorii de produse din ultimii 40 de ani”, a declarat Huang.

CEO-ul Nvidia consideră că, în viitor, fiecare locuință va deține propriul supercomputer AI. În viziunea sa, aceste dispozitive vor deveni la fel de comune precum mașinile de spălat vase sau aparatele de tuns iarba.

Mai mult, Huang a sugerat că aceste sisteme inteligente vor evolua dincolo de rolul unui simplu computer personal și vor deveni adevărați asistenți digitali, asemănători personajului R2-D2 din universul Star Wars.

Noua generație de calculatoare va funcționa pe baza platformei RTX Spark, un supercip proiectat pentru a integra agenți AI, creație de conținut și experiențe de gaming avansate într-un singur dispozitiv portabil.

Primele laptopuri echipate cu RTX Spark urmează să fie lansate în această toamnă, însă Nvidia nu a dezvăluit încă prețurile. Totodată, Huang a anunțat că Adobe reconstruiește aplicații precum Photoshop și Premiere Pro pentru a valorifica noua arhitectură.

Agenții AI devin punctul central al viitorului tehnologic

Încă de la începutul discursului său, Jensen Huang a subliniat că era inteligenței artificiale utile și autonome a început deja.

„Astăzi, AI-ul bazat pe agenți a devenit realitate”, a afirmat liderul Nvidia.

Agenții AI reprezintă una dintre cele mai promițătoare direcții ale industriei. În teorie, aceștia pot analiza informații, lua decizii și executa sarcini în mod autonom, pe baza preferințelor și nevoilor utilizatorilor.

Deși tehnologia nu este încă suficient de avansată pentru a funcționa complet independent de oameni, marile companii din domeniu investesc masiv în dezvoltarea unor astfel de sisteme, considerate următorul pas în evoluția inteligenței artificiale.

Nvidia vede inteligența artificială ca pe o mașină de generat profit

Un alt subiect major abordat de Huang a fost impactul economic al AI. Șeful Nvidia a susținut că agenții inteligenți și infrastructura necesară funcționării lor vor deveni motoare importante de profit pentru companii.

„Puterea de calcul înseamnă venituri. Cu cât cumperi mai multă putere de calcul, cu atât câștigi mai mult”, a declarat el.

Potrivit lui Huang, companiile din întreaga lume au înțeles deja că inteligența artificială poate genera profituri reale, ceea ce explică cererea uriașă pentru infrastructura hardware produsă de Nvidia.

Pentru a susține această nouă generație de aplicații AI, compania a prezentat și Nvidia Vera, o nouă clasă de procesoare capabilă să accelereze cu până la 1,8 ori finalizarea anumitor sarcini.

Huang a descris Vera drept procesorul central al agenților AI și una dintre cele mai importante evoluții recente din domeniul informaticii.

Noua generație de procesoare promite performanță și eficiență

În cadrul prezentării au fost oferite și câteva detalii despre arhitecturile Vera și Rubin, care vor pune accent pe eficiență și răcire avansată.

Potrivit Nvidia, aceste sisteme sunt proiectate pentru răcire completă cu lichid, fără cabluri suplimentare, furtunuri vizibile sau ventilatoare tradiționale, o abordare care ar putea contribui la reducerea consumului energetic și la creșterea performanțelor.

Deși sustenabilitatea nu a ocupat un loc central în discurs, aceasta a fost una dintre puținele referiri directe la impactul energetic al infrastructurii AI.

Jensen Huang respinge temerile privind pierderea locurilor de muncă

Un alt mesaj puternic transmis de CEO-ul Nvidia a vizat piața muncii. Huang a calificat drept „o absurditate totală” ideea că inteligența artificială ar elimina locurile de muncă ale programatorilor.

Potrivit acestuia, industria continuă să angajeze specialiști software într-un ritm accelerat.

Liderul Nvidia și-a reiterat poziția exprimată în mai multe rânduri în ultimii ani: pericolul real nu este că AI va înlocui oamenii, ci că persoanele care știu să folosească inteligența artificială îi vor depăși pe cei care refuză să adopte noile tehnologii.

Final spectaculos, dar controversat

Conferința s-a încheiat cu un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care roboți se plimbau prin piețele de noapte din Taipei și cântau despre principalele anunțuri făcute în timpul keynote-ului.

Deși demonstrația a evidențiat capacitățile impresionante ale tehnologiei AI generative, momentul a stârnit reacții împărțite în mediul online. Mulți au apreciat performanța tehnică, însă alții au considerat finalul prea teatral și ușor stânjenitor.

Indiferent de reacții, mesajul transmis de Jensen Huang a fost clar: Nvidia vede inteligența artificială drept următoarea platformă tehnologică majoră, iar noua generație de PC-uri dezvoltate împreună cu Microsoft ar putea reprezenta primul pas către o lume în care fiecare locuință va avea propriul supercomputer AI.