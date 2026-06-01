Adevărul despre drona de la Galați! Trei ipoteze șocante lansate de Nicușor Dan, Radu Miruță și MApN

Președintele Nicușor Dan a spus vineri, la Galați, și duminică, într-un interviu pentru BBC că drona care a lovit blocul din România era rusă, făcea parte dintr-un roi de 43 de drone care au vizat portul Reni, ca una să fie deviată cinetic de armata Ucrainei și să ajungă în Galați. Radu Miruță, într-o intervenție pentru Digi 24 spune că Armata Română n-are de unde să știe așa ceva.

„În primul rând, este sigur că era o dronă rusă Gheran 2. Este sigur pentru că noi am mai avut una acum 4-5 săptămâni, nu a explodat și noi am comparat ambele drone, resturile care au explodat ieri și cea de acum 1 lună și sunt complet identice. Ca atare, putem spune cu siguranță că a fost Gheran 2, o dronă rusească. În al doilea rând, știm ce s-a întâmplat. A fost un roi de drone, de 43 de drone care au țintit portul Reni, care este în Vestul Dunării, în zona Odessa. Ca atare, este vorba de zona Vestică a Ucrainei, în zona Mării Negre. Deci a fost un roi de 43 de drone care au venit de la Est la Vest, care au vizat portul Reni și una dintre ele – lovită de armata ucraineană – și-a schimbat direcția și a trecut pe teritoriul României. Asta este sigur. Știm traiectoria tuturor celor 43 de drone. Exact, exact, nu a fost un atac țintit. Exact, (n.r. Putin nu spune adevărul). Putem spune cu siguranță că a fost Gheran 2, drona rusă”, a spus președintele României, Nicușor Dan, pentru BBC.

Radu Miruță, ministrul Apărării, vine cu o altă variantă, într-un interviu televizat.

„Pe radarele noastre, vedem traseul acestei drone. Că ea a fost direcţionată intenţionat, că şi-a pierdut comunicaţia, e o chestiune pe care noi n-avem de unde să o ştim. (…) Armata Română nu îl contrazice pe preşedintele României, Armata Română spune doar că, în conformitate cu tratatele internaţionale, că a fost deviată, că n-a fost deviată, este responsabilitatea Rusiei ca o dronă lansată din Rusia să nu ajungă în România. (…) „Probabil că există posibilitatea de a se face și expertiză balistică asupra componentelor sau probabil că Serviciul Român de Informații sau cine s-a ocupat de bucata asta are astfel de informații. Pe radarele noastre vedem traseul acestei drone. Am văzut-o venind dinspre Marea Neagră, (…) trecând Dunărea, intrând în spaţiul aerian românesc şi prăbuşindu-se în Galaţi”, a declarat Miruță.

Ajutorul NATO. Nicușor Dan: „Aliații NATO deja ne-au dat niște echipamente pentru cei 60 de km de graniță”/ Radu Miruță: „Până în acest moment, acest lucru nu s-a întâmplat”

A doua temă pe care președintele României, Nicușor Dan, contrazice varianta ministrului Apărării, Radu Miruță, este cea a ajutorului NATO.

„În primul rând, sunt mulți dintre noi (n.r. state NATO) care sunt în aceeași situație. (…) Acum este o lume nouă, o nouă tehnologie și trebuie să ne adaptăm. Aveam planuri pentru a cumpăra echipamente speciale. Și ceea ce le-am cerut partenerilor noștri este pentru 60 de km de graniță, granița Dunării, să ne ajute temporar până avem toate echipamentele. Sunt sigur, este un proces. Ei deja ne-au dat niște echipamente pentru cei 60 de km de graniță. Deci avem niște echipamente americane dar doar pentru o bucată de graniță, nu pentru toată granița”, a afirmat Nicușor Dan la BBC.

În conferința de presă de vineri, de la MApN, Radu Miruță a spus că ajutorul NATO solicitat în 6 februarie nu a venit:

„Am transmis NATO o listă cu propuneri de capabilități de care Armata Română are nevoie pentru a lupta eficient împotriva dronelor. O listă concretă, cu menționarea cadrului în care aceste capabilități să fie introduse în cadrul Armatei Române. Pe 6 februarie 2026, comandantul SACEUR ne-a aprobat această listă, s-a emis un ordin la nivel NATO pentru ca produsele pe care noi le-am cerut să intre în capabilitățile Flancului Estic cu prezență pe teritoriul național. La nivel NATO, urmează ca țările membre să se ofere cu unele dintre produsele care au fost aprobate. Până în acest moment, acest lucru nu s-a întâmplat. În ședința CSAT de astăzi s-a luat decizia ca la nivelul NATO, ministerul Apărării și MAE să solicite partenerilor NATO ca cererea pe care am trimis-o de la MApN pe 6 februarie să fie pusă în practică și la nivel de capabilități. Nu erau, am cerut, am introdus în SAFE proiectele respective. România este în deplină legitimitate să facă acest lucru la nivel NATO pentru faptul că noi am comandat aceste produse pentru Armata Română – este un timp de livrare 2027-2028. Tot ce spunem noi este că la nivel de Aliați, până când produsele pe care noi le-am comandat, ajung să fie în înzestrarea Armatei Române, pentru motivele justificate, solicităm să existe un transfer, o dislocare de capabilități la nivelul României”.

Drona din Galați. MApN: „Am pierdut-o (n.r drona) în sudul județului, în sudul localității, da”/ Radu Miruță: „Am văzut-o prăbuşindu-se în Galaţi”.

„Am pierdut-o (n.r drona) în sudul județului, în sudul localității, da. Probabil că a virat în înălțime de la 600 de metri, a evoluat descendent, probabil la 200 de metri radarele noastre nu mai pot vedea și la înălțimea unui bloc care are 50-60 de metri s-a dus liniar către aceasta.

De ce nu am doborât-o – este o întrebare legitimă. Și cetățenii trebuie să știe că noi facem tot ce putem însă Armata are limitări foarte stricte în această situație pentru că nu putem risca să creăm mai multe amenințări decât putem preveni. Legea ne permite să deschidem focul în anumite circumstanțe asupra acestor obiecte folosite în conflictul din Ucraina dar în condițiile în care este protejată viața populației și proprietatea. Pilotul are o fereastră de timp foarte îngustă, de câteva secunde, în care trebuie să decidă dacă cumva recunoaște drona și are radarul blocat pe dronă, dacă zona și infrastructura și aglomerația urbană din zonă permite lansarea unei rachete astfel ca nu cumva – dacă se ratează tragerea, într-o circumstanță nefericită, să nu afectăm într-un mod grav viața persoanelor și proprietatea”, a spus Cristian Popovici, purtătorul de cuvânt al MApN, vineri, pentru Digi 24.

Radu Miruță, șeful MApN, spune însă că Armata a supravegheat tot traseul dronei:

„Pe radarele noastre vedem traseul acestei drone. Am văzut-o venind dinspre Marea Neagră, (…) trecând Dunărea, intrând în spaţiul aerian românesc şi prăbuşindu-se în Galaţi”.

(sursa: Mediafax)