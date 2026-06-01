Gigi Nicolae a părăsit Survivor, într-o ediție lider detașat de audiență, chiar înainte de săptămâna finală a competiției!

Au mai rămas doar trei ediții din acest sezon, iar opt concurenți simt că îndârjirea și motivația i-au adus în cea mai grea etapă! În doar câteva zile, vineri, sâmbătă și duminică, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, se scrie ultima filă Survivor din acest an!

Ieri, Andreea Munteanu și Lucian Popa au fost căpitani pentru ultimul joc de recompensă, iar cei doi au luat o decizie surprinzătoare – și-au format echipele, ținând cont de componența vechilor triburi – foști Faimoși vs foști Războinici. Lucian, Bibi, Ramona și Gigi au învins și s-au bucurat de ultima recompensă pusă la bătaie.

De acolo, emoțiile au crescut tot mai mult, odată cu un Consiliu surprinzător – care a marcat finalul acestei etape din show. Cu 5 voturi obținute, Ramona a devenit prima concurentă trimisă la lupta pentru rămânerea în show, iar Gigi Nicolae a ajuns în premieră la Duel, trimis de Andreea, purtătoarea de colan. Cu 3 la 1, Ramona a câștigat cel de-al patrulea Duel al ei, din acest sezon, iar Gigi s-a văzut nevoit să părăsească Survivor într-un moment esențial.

Ediția de duminică seară a adus un super joc și un Duel pe cinste, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:00 – 23:23, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 4.7 puncte de rating şi 19.4% cotă de piaţă, față de locul 2, PRO TV, care a avut 4.1 puncte de rating și 16.9% cotă de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 5.8 puncte de rating și 18.2% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 4.2 puncte de rating și 13.2% cotă de piață. La nivelul publicului național, Antena 1 a avut 5.7 puncte de rating și 16.9% cotă de piață, în timp ce locul 2 avea 4.7 puncte de audiență și 14.0% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:56, aproape 1.2 milioane de telespectatori erau cu ochii pe show-ul lor preferat.

Cinci foști Faimoși – Andreea Munteanu, Bianca Giurcanu, Cristi Boureanu, Gabi Tamaș, Patricia Vizitiu și trei foști Războinici – Bianca Stoica, Ramona Micu și Lucian Popa sunt cei care au reușit performanța de a se califica în ultima săptămână! Ce îi așteaptă și cine va ridica trofeul, vom afla vineri, sâmbătă și duminică. Marea finală va fi live din Republica Dominicană, duminică, 7 iunie, de la ora 20:00!

