O asistentă medicală a donat un glonț extras din inima soțului său, marinar rănit la Pearl Harbor

Alice Beck Darrow, în vârstă de 106 ani, a donat un glonț extras din inima soțului său, Dean Darrow, marinar rănit în atacul din 7 decembrie 1941, potrivit cnrh.cnic.navy.mil/.

Dean se afla la bordul navei USS West Virginia când aceasta a fost lovită de torpile. El a supraviețuit, dar a ajuns la spital fiind rănit. Acolo, medicii au descoperit un glonț blocat în mușchiul inimii sale. În spital, Dean a întâlnit-o pe Alice, asistenta care l-a îngrijit, și i-a cerut să iasă cu el dacă va supraviețui operației. A reușit, iar cei doi s-au îndrăgostit, căsătorindu-se și crescând patru copii.

Glonțul, păstrat de Alice timp de decenii ca simbol al iubirii și al supraviețuirii a fost predat pe 18 septembrie 2025 Serviciului Parcurilor Naționale, care administrează memorialul. Darrow a murit în 1991, iar Alice a păstrat glonțul până în septembrie atunci când s-a dus personal în Hawaii pentru a-l dona.

„Acesta este locul potrivit pentru el. Tinerii îl pot vedea și își pot da seama cum este războiul”, a declarat Alice.

Oficialii militari au anunțat că vor expune glonțul, având în vedere valoarea emoțională și istorică a donației.

(sursa: Mediafax)