Obiecte de vestimentație care i-au aparținut prințesei Diana, scoase la licitație la sfârșitul lunii iunie

Licitația, care se va desfășura live online și este intitulată ''Princess Diana's Style & A Royal Collection'', va avea loc pe 26 iunie la The Peninsula Beverly Hills și oferă spre vânzare o serie de obiecte care au făcut parte din garderoba prințesei Diana.



''Este cea mai amplă licitație cu obiecte ale prințesei Diana pentru că include peste 100 de obiecte din viața și cariera ei uimitoare... să nu uităm că însăși Diana... a vândut peste 70 dintre rochiile sale în 1997 în scopul strângerii de fonduri pentru organizația ei caritabilă'', a declarat luni pentru Reuters Martin Nolan, director executiv și cofondator al Julien's Auctions, aflat la Museum of Style Icons din Newbridge, Irlanda, cu prilejul unei expoziții organizate înaintea licitației.



Printre piesele de rezistență se află o rochie florală din mătase din 1988 creată de Bellville Sassoon supranumită ''rochia bunătății'' întrucât Diana a purtat-o de mai multe ori în timpul vizitelor la spitale și care are un preț estimativ cuprins între 200.000 și 300.000 de dolari.



O rochie de seară crem din mătase și broderie pe care Catherine Walker a creat-o cu prilejul vizitei prințesei în statele din Golful Persic este estimată la o sumă asemănătoare, în timp ce un costum cu imprimeu floral din două piese creat de Bruce Oldfield și pe care prințesa l-a purtat la evenimentul Royal Ascot din 1987 este estimat la o sumă cuprinsă între 100.000 și 200.000 de dolari.



Sunt de asemenea scoase la vânzare o poșetă Dior dăruită prințesei de fosta primă-doamnă a Franței Bernadette Chirac în 1995, o schiță a rochiei de mireasă cu decupaje din tul pentru nunta prințesei cu prințul Charles din 1981 și o pălărie de culoarea piersicii pe care a purtat-o în luna de miere.



Licitația include de asemenea obiecte care au aparținut altor membri ai familiei regale printre care regina Elisabeta a II-a și regina-mamă.



Nolan a mai precizat că Julien's Auctions a vândut la o licitație anterioară o rochie care i-a aparținut Dianei contra sumei de 1,14 milioane de dolari.



''Oamenii consideră aceste obiecte un fel de active pentru că, dacă intră în posesia lor, este foarte probabil ca în anii care vor veni să le poată vinde conta unor sume mai mari decât cele plătite la licitație'', a spus el.



O parte din sumele încasate în urma licitației vor fi direcționate în beneficiul organizației caritabile Muscular Dystrophy din Regatul Unit.



Expoziția de dinaintea licitației va rămâne deschisă în Newbridge până pe 17 iunie.

AGERPRES