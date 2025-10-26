Oficial UNRWA: Viitorul Fâșiei Gaza și al Cisiordaniei este unul și același

Roland Friedrich, directorul Afacerilor UNRWA în Cisiordania ocupată, a declarat că situația din Gaza și Cisiordania nu poate fi tratată separat, avertizând că „retragerea forțelor din Gaza nu trebuie să devină o oportunitate de a înăspri controlul ocupației în altă parte”.

Friedrich a atras atenția asupra creșterii violențelor comise de coloniștii israelieni și a expansiunii continue a coloniilor în Cisiordania, pe fondul unei speranțe fragile de pace în Gaza, potrivit Al Jazeera.

„Pe măsură ce apare o rază de speranță în Gaza, UNRWA este pregătită să colaboreze cu toate părțile pentru a obține un rezultat cuprinzător, care să poată sta la baza păcii și stabilității pentru întreg teritoriul palestinian ocupat și pentru regiune, pentru generațiile viitoare”, a afirmat oficialul.

UNRWA (Agenția ONU pentru refugiații palestinieni) continuă să joace un rol central în oferirea de ajutor umanitar și sprijin în teritoriile palestiniene, în ciuda restricțiilor și provocărilor majore din teren.

(sursa: Mediafax)