Oleoductul Drujba, reparat: Se reiau fluxurile de petrol rusesc către Europa

„Așa cum s-a convenit în comunicarea cu Uniunea Europeană, Ucraina a finalizat lucrările de reparație pe tronsonul oleoductului Drujba care a fost avariat în urma unui atac rusesc. Oleoductul își poate relua funcționarea”, a declarat Zelenski marți, într-o postare pe platforma X, potrivit Bloomberg.

Liderul ucrainean a spus că acest lucru ar trebui să ducă la „deblocarea pachetului de sprijin european pentru Ucraina”. El a precizat că a discutat subiectul cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Toți pașii necesari din partea Ucrainei au fost făcuți”, a adăugat Zelenski.

Reluarea funcționării oleoductului este un pas important pentru deblocarea împrumutului de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei. Viktor Orban condiționase sprijinul pentru Ucraina de reluarea livrărilor de petrol rusesc.

Aceste fonduri sunt vitale pentru continuarea efortului de război al Ucrainei, la peste patru ani de la invazia Rusiei și în contextul reducerii sprijinului din partea SUA după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în 2025. Potrivit Bloomberg, Kievul mai are resurse financiare doar până în iunie.

Viitorul premier al Ungariei, Péter Magyar, a declarat că se așteaptă ca Viktor Orbán să își ridice veto-ul odată cu reluarea fluxurilor prin conducta Drujba.

