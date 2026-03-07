Un oraș din „cea mai prietenoasă țară din lume” introduce o taxă hotelieră uriașă pentru turiști

Japonia are, în general, o reputație excelentă printre turiști, un călător scriind despre experiențele sale pe Quora și numind-o destinația „cea mai prietenoasă” din lume, spunând: „Eu, ca turist, m-am simțit tratat ca un rege”, potrivit Express.

Orașul Kyoto a intrat în top 10 al celor mai prietenoase orașe din lume ale CN Traveller: 2025 Readers' Choice Awards, spunând că „a furat inimile cititorilor noștri”. Kyoto, care are o populație de aproximativ 1,4 milioane de locuitori, este renumit pentru numeroasele sale temple budiste, sanctuare și palate impresionante și, alături de Osaka, este o alternativă populară la vizitarea capitalei, Tokyo.

Și, deși orașul dorește să sublinieze că vizitatorii sunt apreciați și bineveniți, popularitatea sa a dus la aglomerarea unor puncte turistice importante.

Se așteaptă ca presiunea să crească în sezonul florilor de cireș, o atracție majoră pentru turiști și creatori de conținut.

În încercarea de a proteja siturile importante și infrastructura locală, orașul a introdus în 2018 o taxă de cazare.

Vizitatorii care se cazează în diferite tipuri de unități de cazare, inclusiv hoteluri, ryokane și Airbnb, plătesc între 200 și 1.000 de yeni (aproximativ 95 pence până la 4,77 lire sterline) pe noapte, tariful fiind bazat pe costul camerei de hotel pe noapte.

Aceasta include taxa de serviciu, dar nu și mesele sau taxa pe consum.

Însă, conform noilor reguli în vigoare de duminică (1 martie 2026), tariful maxim este mult mai mare, ajungând până la 10.000 de yeni (47,68 lire sterline) pe noapte pentru opțiunile de lux, conform TimeOut.

