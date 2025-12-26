x close
Pace în Ucraina: Întâlnire Zelenski-Trump înainte de Anul Nou

de Redacția Jurnalul    |    26 Dec 2025   •   13:20
Sursa foto: Hepta/Zelenski a avut o convorbire telefonică cu emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că se va întâlni „în viitorul apropiat” cu președintele SUA, Donald Trump, în contextul intensificării eforturilor Washingtonului de a media un acord de pace între Kiev și Moscova.

Liderul de la Kiev a anunțat întâlnirea pe rețelele sociale.

Nu pierdem nicio zi. Am convenit asupra unei întâlniri, la cel mai înalt nivel, cu președintele Trump, în viitorul apropiat”, a scris Zelenski pe platforma X, adăugând că „multe ar putea fi decise înainte de Anul Nou”.

Kyiv Post relatează, citând surse, că Zelenski s-ar putea deplasa în Florida pe 28 decembrie, pentru discuții la Mar-a-Lago.

Anunțul vine după ce președintele ucrainean a declarat, joi seară, că a avut o convorbire telefonică cu emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner.

În paralel, negociatori din SUA, Ucraina și Europa lucrează la un plan de pace în 20 de puncte, menit să pună capăt războiului cu Rusia.

În ceea ce privește problema cheie a regiunii Donbas din estul Ucrainei, Zelenski a spus că o „zonă economică liberă” ar fi o opțiune posibilă.

Poziția Rusiei

Potrivit Bloomberg, Moscova intenționează să solicite modificări ale actualului plan de pace în 20 de puncte.

Rusia ar urmări obținerea unor garanții împotriva unei noi extinderi a NATO către est și menținerea unui statut de neutralitate al Ucrainei, inclusiv în cazul aderării acesteia la Uniunea Europeană.

