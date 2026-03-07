DNSC: De Ziua Mamei, oferă și „cadoul” siguranței în mediul digital

Într-o postare pe Facebook, DNSC subliniază că, pe lângă gesturile tradiționale precum florile sau îmbrățișările, un cadou util poate fi sprijinul oferit mamelor pentru a naviga mai sigur în mediul online.

Aceștia recomandă câteva măsuri simple care pot crește nivelul de protecție al conturilor online. Printre acestea se numără activarea autentificării în doi pași pentru conturile importante, verificarea setărilor de confidențialitate pe platforme precum Facebook sau WhatsApp și explicarea modului în care pot fi recunoscute mesajele sau apelurile suspecte.

De asemenea, DNSC atrage atenția asupra riscului de fraudă și recomandă utilizatorilor să nu ofere date personale sau bancare la telefon și să verifice informațiile înainte de a le distribui pe internet.

(sursa: Mediafax)