x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Papa Leon îndeamnă Rusia și SUA să reînnoiască ultimul tratat privind armele nucleare

Papa Leon îndeamnă Rusia și SUA să reînnoiască ultimul tratat privind armele nucleare

de Redacția Jurnalul    |    04 Feb 2026   •   18:45
Papa Leon îndeamnă Rusia și SUA să reînnoiască ultimul tratat privind armele nucleare
Sursa foto: Hepta/Papa spune că situația mondială actuală „ne impune să facem tot posibilul pentru a evita o nouă cursă a înarmărilor”

Miercuri, Papa Leon a îndemnat liderii din Rusia și Statele Unite să reînnoiască ultimul tratat de control al armelor nucleare, New START, care limitează numărul de arme nucleare strategice desfășurate de fiecare țară.

Leon, primul papă american, a declarat în timpul audienței săptămânale de la Vatican că situația mondială actuală „ne impune să facem tot posibilul pentru a evita o nouă cursă a înarmărilor”, scrie Reuters.

Tratatul, semnat în 2010, expiră joi. Președintele rus Vladimir Putin a propus în septembrie ca tratatul să fie prelungit informal cu încă un an, dar până miercuri, președintele american Donald Trump nu a răspuns.

„Fac un apel urgent să nu lăsăm acest instrument să expire”, a spus papa.

„Este mai urgent ca niciodată să înlocuim logica fricii și a neîncrederii cu o etică comună, capabilă să ghideze alegerile către binele comun”.

Expirarea tratatului New START ar marca sfârșitul a mai bine de jumătate de secol de restricții asupra armelor nucleare.

 

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: papa sua Rusia
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri