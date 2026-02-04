Papa Leon îndeamnă Rusia și SUA să reînnoiască ultimul tratat privind armele nucleare

Leon, primul papă american, a declarat în timpul audienței săptămânale de la Vatican că situația mondială actuală „ne impune să facem tot posibilul pentru a evita o nouă cursă a înarmărilor”, scrie Reuters.

Tratatul, semnat în 2010, expiră joi. Președintele rus Vladimir Putin a propus în septembrie ca tratatul să fie prelungit informal cu încă un an, dar până miercuri, președintele american Donald Trump nu a răspuns.

„Fac un apel urgent să nu lăsăm acest instrument să expire”, a spus papa.

„Este mai urgent ca niciodată să înlocuim logica fricii și a neîncrederii cu o etică comună, capabilă să ghideze alegerile către binele comun”.

Expirarea tratatului New START ar marca sfârșitul a mai bine de jumătate de secol de restricții asupra armelor nucleare.

(sursa: Mediafax)