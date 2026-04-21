Între Bruxelles și Moscova. Noul pariu politic al Bulgariei

Radev, în vârstă de 62 de ani, care a demisionat la începutul lui 2026, după nouă ani în funcția de președinte, a câștigat majoritatea absolută în alegerile parlamentare de duminică, într-un scrutin ce ar putea pune capăt instabilității politice din ultimii cinci ani.

Bulgaria, cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene, a trecut prin opt runde de alegeri din 2021, atunci când protestele anticorupție au dus la căderea guvernului conservator condus de liderul proeuropean Boiko Borissov.

Radev a candidat pe o platformă anticorupție, reușind să atragă un spectru larg de alegători, în condițiile unei prezențe numeroase la vot, de peste 50%, cea mai ridicată din 2021 încoace.

Formațiunea sa, „Bulgaria Progresistă” (BP), a obținut cel puțin 132 de mandate din parlamentul de 240 de locuri.

Victoria zdrobitoare marchează prima majoritate parlamentară clară obținută de o singură formațiune în Bulgaria din 1997, atunci când o coaliție de centru-dreapta, proeuropeană, a câștigat alegerile.

Partidul conservator GERB al lui Borissov a coborât la 13,4%, fiind aproape la egalitate cu coaliția liberală PP-DB, care a obținut 13,2%, potrivit comisiei electorale.

Partidul de extremă dreapta „Vazrajdane”, precum și formațiunea minorităților turcă și romă MRF, au intrat, de asemenea, în parlament.

„Victorie a speranței”

„BP a câștigat fără echivoc. Este o victorie a speranței asupra neîncrederii și a libertății asupra fricii.”, a spus Radev.

El a afirmat că Bulgaria va continua „parcursul său european”, dar a subliniat nevoia de „gândire critică și pragmatism” în cadrul Uniunii Europene.

Radev a mai declarat că își propune să elimine „modelul de guvernare oligarhică” din țara balcanică cu o populație de 6,5 milioane de locuitori.

Deși dispune de o majoritate care îi permite să guverneze singur, analiștii avertizează că rămâne de văzut dacă el va adopta măsuri concrete împotriva corupției la nivel înalt, inclusiv reforme în justiție.

Pentru modificări constituționale sau reforme majore în sistemul judiciar, care necesită o majoritate de două treimi, Radev va avea nevoie de sprijinul altor partide din parlament.

Presiuni pentru o direcție „eurosceptică”

Rumen Radev ar putea fi supus unor „presiuni” pentru a orienta Bulgaria pe o traiectorie „eurosceptică”, atât din interiorul propriului partid, cât și din partea opoziției de extremă dreapta, potrivit politologului Daniel Smilov, de la Centrul pentru Strategii Liberale.

„Semnalele sale inițiale indică faptul că va urma o politică proeuropeană și nu va bloca Uniunea Europeană (...) Întrebarea este dacă aceste semnale vor fi și puse în practică”, a declarat acesta pentru AFP.

Înaintea alegerilor, Radev a pledat pentru „relații pragmatice cu Rusia, bazate pe respect reciproc și tratament egal”.

De asemenea, el a criticat acordul de apărare pe 10 ani semnat luna trecută între Bulgaria și Ucraina, țară care se confruntă cu invazia Rusiei încă din 2022.

Totodată, Radev s-a opus trimiterii de armament către Ucraina, deși a precizat că nu va folosi dreptul de veto al Bulgariei pentru a bloca deciziile Uniunii Europene.

Moscova a salutat luni apelurile lui Radev la dialog. „Desigur, declarațiile domnului Radev (...) precum și ale altor lideri europeni privind disponibilitatea de a rezolva problemele prin dialog ne sunt pe plac.”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Fostul premier Boiko Borissov, care a condus țara aproape neîntrerupt timp de un deceniu, l-a felicitat pe Radev încă de duminică, dar a subliniat că „una este să câștigi alegerile, alta este să guvernezi”.

În vârstă de 65 de ani, Borissov a respins ideea că Radev ar aduce ceva „nou”, evidențiind în același timp poziția „ferm proeuropeană” a partidului său, inclusiv sprijinul pentru Ucraina și pentru Uniunea Europeană.

Participarea la vot a scăzut la doar 39% la alegerile din 2024, pe fondul neîncrederii larg răspândite în clasa politică.

Partidele politice au făcut apel la cetățeni să se prezinte la urne pentru a limita fenomenul cumpărării voturilor.

În ultimele săptămâni, poliția a confiscat peste un milion de euro în urma unor acțiuni împotriva fraudelor electorale și a reținut sute de persoane, inclusiv consilieri locali și primari.