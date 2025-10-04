Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat detaşat alegerile din Cehia: Vrem să salvăm Europa!

Un Babis exuberant le-a spus susţinătorilor că ANO (Acţiunea cetăţenilor nemulţumiţi) va încerca să formeze singură guvernul, dar va discuta cu două partide mici - între care formaţiunea de extremă dreapta SPD - pentru sprijin dacă partidul nu va reuşi să aibă majoritate.



El a respins din nou acuzaţiile că victoria sa va face ţara central-europeană un partener NATO şi UE mai puţin de încredere.



"Vrem să salvăm Europa... şi suntem în mod clar pro-europeni şi pro-NATO", le-a spus Babis jurnaliştilor.



După numărarea aproape a tuturor voturilor, ANO urmează să înlocuiască la guvernare o coaliţie de centru-dreapta a premierului Petr Fiala. Fiala l-a felicitat pe Babis şi şi-a recunoscut înfrângerea.



ANO a promis în campanie creştere mai rapidă, salarii şi pensii mai mari şi taxe mai mici, precum şi reduceri de taxe pentru studenţi şi familiile în timpul campaniei.



Aceste promisiuni - care vor costa miliarde de euro, vor pune capăt austerităţii şi vor testa guvernarea strictă a ţării - au rezonat cu mulţi cehi care şi-au văzut în ultimii ani veniturile scăzând în ultimii ani în timp ce ţara s-a confruntat cu inflaţia.



Babis totuşi trebuie să depăşească o serie de obstacole pentru a deveni prim-ministru, între care şi legile privind conflictele de interese în calitate de proprietar al unui imperiu alimentar şi în domeniul producţiei de chimicale, precum şi acuzaţiile de fraudă legate de atragerea de fonduri europene în urmă cu peste 15 ani.



În condiţiile în care numărătoarea voturilor s-a realizat în 99% din secţii, ANO conduce cu 34,7%, iar pe locul al 2-lea este SPOLU, cu 23,2%.



Preşedintele Petr Pavel, care va desemna viitorul prim-ministru, este aşteptat să înceapă discuţiile cu liderii partidelor încă de duminică.



ANO ar urma să câştige 80 din cele 200 de mandate în camera inferioară, arată proiecţiile, şi va avea nevoie de sprijin din partea altor partide.



Babis a declarat că va discuta cu Motoriştii, care se opun politicilor verzi ale UE şi cu Partidul libertăţii şi democraţiei directe (SPD), care este anti-UE şi anti-NATO.



Liderul Motoriştilor Petr Macinka a declarat că este deschis la discuţii cu ANO, la fel ca şi SPD.



"Am mers în alegeri în scopul de a pune capăt guvernului lui Petr Fiala şi chiar sprijinul pentru un cabinet minoritar al ANO este important pentru noi şi ar corespunde ţintei pe care am avut-o în aceste alegeri", a declarat într-un interviu vicepreşedintele SPD Radim Fiala.



Totuşi, la modul general partidele de la extreme pro-ruse s-au descurcat mai rău decât se anticipa potrivit rezultatelor parţiale, SPD obţinând 7,8%, în timp ce Stacilo!, de extremă stânga, construit în jurul Partidului Comunist, a fost sub pragul electoral de 5%.



Babis a respins un apel al SPD privind organizarea unui referendum pentru părăsirea UE şi NATO, dar a precizat că va pune capăt iniţiativei cehe care a făcut ca milioane de obuze de artilerie să ajungă în Ucraina cu finanţare de la donatori occidentali.



ANO vrea ca NATO şi UE să gestioneze ajutorul pentru Ucraina şi s-a abţinut în unele voturi din Parlamentul European care susţineau parcursul european al Ucrainei, căruia Babis i s-a împotrivit în trecut.

Sursa: AGERPRES