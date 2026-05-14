Un partid tolerat de Kremlin pentru a controla nemulțumirile câștigă popularitate în Rusia

Potrivit centrului de sondare de stat VTsIOM, formațiunea are în prezent 13,4% susținere, dublu față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, partidul Rusia Unită, asociat cu Vladimir Putin, a scăzut de la 36% la 27,7%, mai arată Euronews.

Ascensiunea partidului „Oameni Noi” vine într-un moment în care autoritățile ruse au intensificat restricțiile digitale și controlul informației. După blocarea Facebook și Instagram în 2022, autoritățile au limitat accesul la YouTube, iar în ultimele luni WhatsApp și Telegram au devenit dificil de utilizat în multe regiuni din Rusia.

Care sunt nemulțumirile populației

Nemulțumirea populației a crescut puternic în martie, când internetul mobil a fost restricționat timp de trei săptămâni în centrul Moscovei. Locuitorii Capitalei nu au mai putut comanda taxiuri, au probleme cu plățile online și diverse servicii digitale.

Presa rusă a estimat că economia Moscovei a pierdut între 3 și 5 miliarde de ruble în primele cinci zile ale restricțiilor.

Pe fondul acestor probleme, liderii partidului „Oameni Noi” au început să critice public controlul excesiv asupra internetului.

Creșterea nemulțumirii vine astfel pe fondul dificultăților economice, al războiului prelungit din Ucraina și al intensificării atacurilor cu drone asupra teritoriului rus. În paralel, ratingul oficial al lui Vladimir Putin a coborât la 65,6%, cel mai redus nivel de la începutul invaziei pe scară largă în Ucraina.

Ce este partidul „Oameni Noi”

Partidul a fost creat în martie 2020 și este considerat de mulți analiști o formațiune aprobată de Kremlin pentru a absorbi voturile electoratului urban nemulțumit, fără a reprezenta însă o opoziție reală.

Liderul formațiunii, Alexey Nechayev, este proprietarul companiei de cosmetice Faberlic și a negat în repetate rânduri legăturile directe cu Kremlinul. Totuși, partidul respectă liniile roșii ale sistemului politic rus: nu îl critică pe Vladimir Putin, nu organizează proteste și nu contestă direct războiul din Ucraina.

În Parlament, deputații partidului „Oameni Noi” au votat frecvent alături de Rusia Unită, inclusiv pentru legi controversate privind controlul informației sau limitarea drepturilor civile. Formațiunea a susținut inclusiv legea care pedepsește „fake news”-urile despre armata rusă, adoptată după invazia Ucrainei.

Analiștii citați de Euronews spun că popularitatea partidului reflectă mai degrabă nemulțumirea crescândă față de sistem decât performanțele proprii ale formațiunii.

Comentatorul politic Abbas Gallyamov afirmă că mulți ruși caută o metodă „sigură” de a-și exprima frustrarea, iar „Oameni Noi” a devenit singura opțiune politică legală care își permite critici moderate la adresa statului.

„Când nu există pește, și racul devine pește”, a declarat acesta pentru Euronews, sugerând că alegătorii aleg partidul mai degrabă din lipsă de alternative reale.

Alegerile parlamentare din Rusia sunt programate pentru septembrie, iar analiștii spun că Kremlinul discută deja variante pentru limitarea ascensiunii partidului „Oameni Noi”. Unele surse apropiate puterii susțin însă că administrația prezidențială ar putea prefera transformarea partidului într-o opoziție controlată mai modernă și mai flexibilă decât Partidul Comunist.