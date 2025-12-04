Pedeapsa primită de medicul lui Matthew Perry pentru supradoza cu ketamină

Plasencia a fost unul dintre cei cinci acuzați în anchetă. Ancheta a examinat modul în care Perry a achiziționat anestezicul disociativ prin rețeaua subterană de droguri din Hollywood.

Matthew Perry, în vârstă de 54 de ani, a fost găsit mort în casa sa din Los Angeles în 2023. Actorul a luptat ani de zile cu depresia și dependența.

Medicul lui Matthew Perry este considerat „cel mai vinovat” de familia actorului. Rudele au cerut judecătorului o pedeapsă lungă pentru Plasencia.

Suzanne Morrison, mama lui Perry, a luat cuvântul în instanță înainte de pronunțarea sentinței, notează BBC. Ea a subliniat mesajele text din dosarul instanței în care Plasencia îl numea pe Perry „idiot”.

Plasencia se întreba în mesaje cât ar fi dispus să plătească actorul pentru droguri. „Nu era nimic idiot la acel om”, a spus mama lui Perry adresându-se direct medicului.

Ea a adăugat că medicul a jurat să protejeze oamenii. „Ar fi trebuit să-l protejeze pe fiul meu”, a declarat Morrison emoționată.

Medicul lui Matthew Perry a vorbit și el în fața instanței. Plasencia și-a exprimat regretul și remușcările în timp ce propria sa mamă plângea pe un scaun.

Plasencia a spus că are un fiu de doi ani. „Vreau să-l cresc cum trebuie. Mă gândesc și la cum să-i explic asta”, a declarat medicul.

El și-a cerut scuze familiei lui Perry. „Am greșit. Nu există nicio scuză. Nu pot repara ce s-a întâmplat. Ar fi trebuit să-l protejez, așa cum a spus mama lui. Îmi pare foarte rău”.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, medicul lui Matthew Perry a fost condamnat la plata unei amenzi de 5.600 de dolari (4.195 lire sterline). Judecătoarea federală Sherilyn Peace Garnett a pronunțat sentința miercuri.

Plasencia a fost imediat arestat de autoritățile federale după pronunțarea sentinței. Medicul din Santa Monica a pledat vinovat în vară pentru patru capete de acuzare de distribuire de ketamină.

Acuzările prevedeau o pedeapsă maximă de 40 de ani de închisoare. Procurorii au cerut o pedeapsă de trei ani pentru Plasencia.

Ceilalți patru acuzați în acest caz urmează să fie condamnați în lunile următoare. Printre aceștia se numără un alt medic, asistentul lui Perry și două persoane care i-au furnizat doza fatală.

Matthew Perry era cunoscut pentru rolul lui Chandler Bing din serialul Friends. Starul de sitcom a vorbit deschis despre lupta sa cu depresia și dependența de droguri.

Tatăl lui Perry, John, și mama sa vitregă, Debbie, au depus scrisori la judecător. „Recuperarea lui Matthew depindea de faptul că voi spuneți NU”, au scris ei într-o scrisoare emoționantă.

„Motivele tale? Nu-mi pot imagina. Un medic a cărui viață este dedicată ajutorării oamenilor?”, au întrebat părinții actorului.

Familia a declarat că pierderea i-a „devastat”.

Mama și tatăl vitreg al lui Perry l-au numit pe medicul lui Matthew Perry „șacal”. Ei au spus că Plasencia a încălcat în repetate rânduri jurământul lui Hipocrate.

Keith Morrison, tatăl vitreg, a detaliat cât de greu de înțeles a fost pierderea. Perry petrecea mult timp încercând să se recupereze și spera la o revenire în actorie.

„El voia, avea nevoie, merita... un al treilea act. Era... în plan. Și apoi, acei șacali...”, au scris părinții.

Într-o scrisoare adresată judecătorului luna trecută, Plasencia și-a cerut scuze. El a spus că și-a asumat pe deplin responsabilitatea pentru acțiunile și rolul său în moartea lui Perry.

Medicul lui Matthew Perry a explicat că spitalul său se confrunta cu dificultăți financiare. În ciuda faptului că observase „semnele dependenței” lui Perry, oferta de „sume mari de bani era atrăgătoare”.

Plasencia a mai spus că și-a predat voluntar licența medicală când a fost arestat. El a renunțat la clinica și profesia care îl defineau odată. Ketamina are efecte halucinogene și trebuie administrată numai de un medic. Actorul lua doze legale, prescrise, din acest medicament pentru a-și trata depresia.

Perry a început apoi să dorească mai mult decât i se prescria. Documentele judiciare arată că acest lucru l-a condus la mai mulți medici și la „Regina Ketaminei”. Procurorii au numit-o astfel pe o femeie care furniza cantități mari din casa sa din Los Angeles. Autoritățile au numit locuința „magazin de vânzare de droguri”.

Procurorii spun că Plasencia, cunoscut și ca „Dr. P”, i-a injectat lui Perry ketamină la domiciliul său. Medicul lui Matthew Perry administra drogul și într-o parcare. Mai mult, Plasencia l-a învățat pe asistentul lui Perry, Kenneth Iwamasa, cum să administreze drogul.

Iwamasa a pledat și el vinovat în acest caz. Medicul le-a vândut flacoane suplimentare pentru a le păstra acasă, potrivit documentelor judiciare. Între 30 septembrie 2023 și 12 octombrie 2023, Plasencia a vândut douăzeci de flacoane de ketamină. Fiecare flacon avea 5 ml (100 mg/ml), plus pastile de ketamină și seringi.

Procurorii au afirmat că Plasencia și alte persoane acuzate „au profitat de problemele de dependență ale domnului Perry”. Ei au încercat „să se îmbogățească” exploatând dependența actorului.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)