Planurile lui Trump prevăd investiții majore ale SUA în Rusia

Wall Street Journal a anunțat că inițiativa de pace prezentată de Donald Trump pentru Ucraina conține propuneri care vizează reluarea exporturilor de energie rusească spre Europa.

Președintele american ar mai avea în plan reluarea investițiilor americane de amploare în resurse strategice rusești și folosirea unor active suverane rusești înghețate, notează Reuters.

Publicația a menționat că aceste idei apar în anexele trimise recent liderilor europeni, ca parte a pachetului de propuneri.

Printre idei se află un plan prin care firme financiare americane ar obține acces la aproximativ 200 de miliarde de dolari din active rusești înghețate, fonduri orientate către proiecte din Ucraina.Un astfel de proiect ar include un centru de date de mari dimensiuni alimentat de centrala nucleară Zaporijia, aflată sub controlul forțelor ruse.

Potrivit WSJ, companiile din Statele Unite ar urma să investească în domenii considerate strategice în Rusia, cum sunt exploatarea pământurilor rare sau forajul petrolului din zona arctică.

În același timp, fluxurile de energie rusească spre Europa Occidentală și alte regiuni ar reveni la niveluri anterioare.

Ziarul a scris că un oficial european a comparat acordurile energetice propuse între Statele Unite și Rusia cu o versiune economică a conferinței de la Yalta din 1945.

La acea întâlnire, învingătorii celui de-al Doilea Război Mondial, Uniunea Sovietică, Statele Unite și Marea Britanie, și-au împărțit sferele de interes în Europa.

Ucraina prezintă răspunsul la planul de pace

Între timp, Ucraina a transmis miercuri administrației Trump răspunsul său la cea mai recentă propunere de pace elaborată de SUA, care vizează încheierea războiului cu Rusia, au declarat oficiali americani și ucraineni pentru CNN, în timp ce se conturează un potențial acord fragil.

Eforturile de a pune capăt războiului s-au accelerat brusc în ultimele săptămâni. Președintele Donald Trump a sugerat miercuri că o soluție ar putea fi „găsită” în curând, declarând reporterilor de la Casa Albă că „mulți oameni spun că este mai aproape decât a fost vreodată”, potrivit CNN.

El a spus că „a discutat despre Ucraina în cuvinte destul de dure” cu omologii săi britanici, francezi și germani, despre care a spus că au lansat ideea ca Trump să zboare în Europa pentru o întâlnire, împreună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în acest weekend.

„Vom lua o decizie, în funcție de ce vor aduce înapoi”, a spus Trump. „Nu vrem să pierdem timpul.”

Un diplomat european a descris, de asemenea, discuțiile ca „progresând rapid” pe fondul presiunii și nerăbdării continue din partea președintelui SUA.

A existat o frenezie diplomatică în urma dezvăluirii, în urmă cu mai puțin de o lună, a unei propuneri de proiect în 28 de puncte, redactată de SUA și susținută de Rusia, pentru a pune capăt războiului.

După o serie de consultări cu Kievul și o întâlnire la Moscova, planul de 28 de puncte a fost redus la 20 de puncte, menite să fie acceptabil pentru ambele părți beligerante. Acesta se numără printre un set de trei documente în curs de negociere, alături de unul privind garanțiile de securitate și un altul privind redresarea economică.

Discuțiile sunt în curs de desfășurare și nu este clar ce modificări, dacă este cazul, a adus Kievul documentelor în ultimul său răspuns.

(sursa: Mediafax)