Politician francez, atacat cu făină: „Dispari, trădător murdar”

„Dispari, trădător murdar”. Prim-secretarul Partidului Socialist din Franța, Olivier Faure, a fost atacat cu făină la protestele de 1 mai în Amiens în timpul demonstrațiilor de 1 mai. Bărbatul a fost împroșcat cu făină de doi bărbați mascați. Unul dintre ei purta o eșarfă cu o seceră și un ciocan pe ea, relatează presa franceză.

Deputatul socialist Boris Vallaud i-a transmis un mesaj de susținere pe X, denunțând „metodele inacceptabile” care „dăunează luptei întregii stângi și muncitori”.

Numeroase marșuri sunt așteptate pe tot parcursul zilei, de la Paris la Marsilia, inclusiv la Bordeaux și Lille, pentru demonstrațiile tradiționale de 1 Mai. Guvernul a promis flexibilitate în ceea ce privește deschiderea brutăriilor și a florăriilor artizanale în acest an. Cu toate acestea, în lipsa unei legislații, incertitudinea juridică persistă.

6.500 de persoane au mărșăluit pașnic la Lyon, potrivit prefecturii Rhône. Manifestația s-a dispersat acum.

Câteva zeci de protestatari black bloc au fost văzuți în procesiune și au tras cu focuri de artificii asupra forțelor de ordine, care au răspuns cu gaze lacrimogene, potrivit unei surse din poliție.

Potrivit acestei surse, patru persoane au fost arestate în marja demonstrației.

Vorbind din Mâcon, unde a ținut mitingul de 1 Mai, Marine Le Pen a deplâns faptul că francezii trebuie acum să „muncească mai mult pentru a păstra mai mult”, criticând taxele pe care le-a considerat prea mari. „Toată lumea ar trebui să poată munci și să trăiască din asta… munca nu este plătită suficient. Trebuie să restabilim valoarea muncii la locul ei cuvenit.”

„Suntem apărătorii libertății economice (…) cu noi, nu va exista nici un laissez-faire.”

În discursul său de la Place de la République, Jean-Luc Mélenchon a cerut „să se întoarcă pagina” cu Emmanuel Macron „din moment ce pleacă”.

Fondatorul partidului La France insoumise a contestat legitimitatea guvernului lui Sébastien Lecornu, „rezultat în urma unor alegeri al căror rezultat nu a fost respectat de actualul șef al statului”.

Secretarul general al CGT a indicat în această dimineață la France Inter că a trimis o scrisoare prim-ministrului în care solicită mai multe măsuri pentru puterea de cumpărare a francezilor în această zi de 1 mai.

Deși guvernul dorește să faciliteze deschiderea anumitor afaceri, cum ar fi brutăriile și florăriile, Sophie Binet consideră că „nu furtul de 1 Mai ar trebui să fie pe ordinea de zi a Parlamentului, ci un plan de urgență pentru protejarea lucrătorilor”.

Acesta din urmă solicită „o înghețare imediată a prețurilor la combustibili”, coroborată cu „măsuri foarte ferme pentru salarii”, cum ar fi „creșterea imediată a salariului minim cu 5%” sau „reevaluarea tuturor beneficiilor sociale, a venitului minim garantat și a pensiilor” și „indexarea salariilor la prețuri”.

În toată Franța, demonstrațiile tradiționale de 1 Mai aduc mii de francezi în stradă. Sunt proteste în Bordeaux, Nisa, Lille, Lyon, Marsilia, Nantes, Rennes, Paris. În Paris demonstrația tradițională de Ziua Muncii va începe în Place de la République la ora 14:00 și va ajunge în Place de la Nation.

(sursa: Mediafax)