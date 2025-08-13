Pompier voluntar, ucis în incendiile de vegetație din Spania

Anunțul a fost făcut de autoritățile spaniole care au declarat că un pompier voluntar în vârstă de 35 de ani a fost ucis. Victima încerca să creeze un parava care să limiteze extinderea focurilor, însă a fost prin și a decedat în apropierea orașului Nogarejas din regiunea Castilia și Leon.

Cel puțin șase incendii majore erau încă scăpate de sub control, iar peste 5.000 de persoane au fost evacuate din zonele amenințate.

Ministrul Mediului, Sara Aagesen, a declarat că incendiile de vegetație ar putea fi provocate intenționat.

În Galicia, în nord-vest, șase incendii afectează 10.000 de hectare în provincia Ourense, iar guvernatorul regional Alfonso Rueda a descris situația drept „complicată” din cauza condițiilor meteo.

Luni, un alt incendiu a ucis un român la o herghelie din apropierea Madridului, înainte ca focul să fie oprit.

Românul a suferit arsuri pe 98% din corp și a fost dus în stare gravă la Spitalul La Paz. Ulterior, el a murit. O altă persoană a fost transportată la spital și a fost supusă unei intervenții chirurgicale.

Spania se confruntă cu un val de căldură, cu temperaturi care depășesc 40 de grade Celsius. Împreună cu rafalele de vânt, canicula favorizează producerea de incendii uriașe.

(sursa: Mediafax)