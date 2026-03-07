Povestea candidatului la postul de șerif acuzat că ar fi ucis pentru a-și proteja fiica

În Cabot, o comunitate conservatoare din centrul statului Arkansas, Spencer și-a asigurat propria nominalizare în alegerile primare republicane pentru șerif. La 37 de ani, fără nicio experiență în forțele de ordine, el candidează împotriva actualului șerif, John Staley. Acesta deține funcția de peste 13 ani și conduce secția care l-a arestat pe Spencer în noaptea incidentului, arată Politico. Spencer explică decizia de a candida prin mesajele de susținere primite de la persoane care se simțeau dezamăgite de sistemul judiciar. „Am fost martor direct la deficiențele sistemului,” a declarat el.

Cazul, care a divizat comunitatea, a început în octombrie 2024. Conform documentelor judiciare, Spencer s-a trezit brusc în toiul nopții. A descoperit că fiica sa, în vârstă de 13 ani la acel moment, nu era în camera ei. Tot el a relatat autorităților că și-a urmărit fiica și pe bărbatul cu care era, cu mașina și a intrat în coliziune cu autovehiculul acestuia într-o intersecție. Apoi a deschis focul în urma unei confruntări. Ulterior, el a apelat serviciul de urgență 911. Bărbatul împușcat, Michael Fosler, de 67 de ani, fusese anterior acuzat. Existau 43 de capete de acuzare legate de presupuse abuzuri sexuale asupra minorei, inclusiv agresiune sexuală și pornografie infantilă. Fosler pledase nevinovat și fusese eliberat pe cauțiune, având interdicția de a contacta victima.

Acuzarea de omor de gradul doi în Arkansas poate duce la o pedeapsă de până la 30 de ani de închisoare.

Cazul a stârnit emoții puternice în comitat. Unii rezidenți consideră că Spencer a acționat așa cum ar fi făcut orice părinte pentru a-și proteja copilul. Alții susțin că el a depășit limitele legale și că un viitor șerif trebuie să demonstreze autocontrol și o aderență strictă la proceduri. Pentru susținători, candidatura sa este un act de protest împotriva unui sistem perceput ca fiind prea indulgent cu infractorii acuzați de abuzuri asupra copiilor. Pentru critici, perspectiva ca o persoană acuzată de omor să devină șeful forțelor de ordine ridică serioase întrebări etice și instituționale.

Spencer își concentrează campania pe protecția copiilor, transparența și responsabilitatea administrativă. El critică valoarea cauțiunii stabilite pentru Fosler, argumentând că sistemul nu a oferit suficientă protecție familiei sale. Ca veteran al Diviziei 82 Aeropurtate a armatei americane, cu misiuni în Irak, Spencer afirmă că experiența militară l-a pregătit pentru roluri de lider. „Un șerif trebuie să fie lider”, a spue el. A mai menționat și faptul că a condus echipe, atât în armată, cât și în sectorul privat. Cu toate acestea, actualul șerif, John Staley, contestă lipsa sa de experiență în aplicarea legii, afirmând pentru presă: „Nu poți învăța această meserie pe parcurs.”

Procesul, inițial programat pentru începutul anului, a fost amânat după retragerea judecătorului inițial. Un magistrat pensionat a fost desemnat să preia cazul, iar o nouă dată de începere urmează să fie stabilită. Dacă Spencer ar câștiga alegerile, dar ar fi ulterior condamnat, Partidul Republican local ar fi nevoit să desemneze un alt candidat pentru funcția respectivă. Între timp, familia sa depune eforturi pentru a-și reface viața. Părinții menționează că fiica lor, acum în vârstă de 15 ani, urmează terapie și încearcă să revină la o rutină adolescentină normală.

Spencer declară că este pregătit pentru orice rezultat juridic. „Am făcut ce ar face orice tată responsabil – să-și salveze și să-și protejeze copilul”, afirmă el. Susține dealtfel că apărarea sa va demonstra ușor acest lucru, în instanță. Cazul a generat o dezbatere amplă în Arkansas și în alte state americane cu privire la limitele legale ale autoapărării. Se discută cât de departe poate merge un părinte în protejarea copilului său. Alegerile primare și termenele viitoare din instanță vor decide nu doar parcursul politic al lui Aaron Spencer, ci și viitorul său juridic.

