Predicția îngrijorătoare a „Nostradamusului chinez”: Ce urmează în războiul din Iran?

Profesorul universitar Jiang Xueqin a afirmat că Donald Trump nu își va pune în practică amenințarea privind distrugerea civilizației iraniene și va face un pas înapoi, notează Express.

Armistițiul SUA-Iran, prezis de profesoul chinez

Profesorul folosește argumente politice, istorice și strategice atunci când realizează predicții. Acesta le prezintă elevilor săi din Beijing, dar folosește și canalul YouTube Predictive History, care a devenit extrem de popular.

Publicația iordaniană Roya News a descoperit că predicțiile despre Iran au început luna trecută. Jiang Xueqin a prezentat războiul nu ca o competiție între armate, ci ca un joc strategic complex.

Argumentul chinezului a fost că Iranul, în pofida faptului că este depășit ca putere militară, a reușit să controleze ritmul conflictului. Dacă americanii au lansat valuri de atacuri aeriene previzibile, iranienii au răspuns cu precizie, alegându-și momentele și protejându-și stocurile de muniții. Strategia bună permite unei forțe inferioare din punct de vedere tehnologic să producă atacuri cu mult peste puterea sa, menținând o presiune constantă asupra adversarului.

„Persoana cu cele mai multe opțiuni și o strategie flexibilă va câștiga, de obicei, lupta. Avantajul Iranului constă în flexibilitate. Controlul momentului permite unei forțe mai mici sau mai puțin avansate să influențeze rezultatele în mod disproporționat”, a spus chinezul, care a făcut o analogie cu un elev bătăuș care agresează un coleg.

Una dintre concluziile profesorului chinez este că războiul modern nu poate fi decis doar de armament.

„Războaiele nu sunt doar despre armament. Sunt despre controlul narațiunii, al relațiilor politice și al resurselor, într-un mod avantajos din punct de vedere strategic”, a explicat chinezul.

Predicția lui Jiang Xueqin că Donald Trump nu va pune în practică amenințarea privind distrugerea civilizației iraniene s-a adeverit prin anunțul legat de armistițiu.

Urmează confruntarea decisivă în Orientul Mijlociu?

Următoarea predicție este însă îngrijorătoare, în special pentru americani.

Supranumit „Nostradamusul chinez”, el afirmă că războiul din Orientul Mijlociu nu s-a încheiat și urmează o confruntare terestră între armatele din Iran și SUA. Profesorul crede că, până la urmă, Pentagonul va fi nevoit să-și trimită militarii în Iran pentru a-și atinge obiectivele.

Rezistența politică internă și constrângerile bugetare din SUA nu îi vor opri pe americanii care sunt nevoiți să-și atingă obiectivele: controlul asupra comerțului cu petrol și instaurarea unui regim prieten la Teheran.

Atacurile aeriene nu pot rezolva aceste probleme, astfel încât americanii vor fi nevoiți să atace terestru, a fost concluzia prof.univ. Jiang Xueqin.