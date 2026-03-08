Cum va fi vremea în Capitală în ziua Mucenicilor

x close
de Redacția Jurnalul    |    08 Mar 2026   •   11:01
Sursa foto: Martin Dimitrov/Vremea in martie

Bucureștenii vor avea parte de o vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în intervalul 8-10 martie, potrivit prognozei meteorologice pentru municipiul București.

În perioada 8 martie, ora 10:00 - 9 martie, ora 08:00, valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 12-13 grade Celsius, în timp ce minima se va situa între -2 și 1 grad.

Pentru ziua de 9 martie meteorologii anunță cer mai mult senin și vânt slab până la moderat. Temperatura maximă va fi în jurul valorii de 12 grade, iar cea minimă va oscila între -1 și 1 grad Celsius.

În ziua de 10 martie cerul va fi în continuare mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va urca până în jurul valorii de 14 grade Celsius.

(sursa: Mediafax)

